SON DAKİKA: CHP parti meclisi 11 Haziran’da toplanacak!

CHP idari ve hukuki süreçlerinde yaşanan sıcak gelişmelerin ardından hareketli günler geçiriyor. Parti hakkında alınan "mutlak butlan" kararı sonrasında CHP Parti Sözcülüğü görevini üstlenen Müslim Sarı, CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sarı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun salı günü gerçekleştirilecek grup toplantısında kürsüye çıkacağını ilan ederken, partinin en kritik karar organı olan Parti Meclisi'nin de 11 Haziran'da toplanacağı kamuoyuyla paylaştı.

DETAYLAR GELİYOR...