Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: CHP parti meclisi 11 Haziran'da toplanacak!
Giriş Tarihi: 3.06.2026 14:24 Son Güncelleme: 3.06.2026 14:35

SON DAKİKA: CHP parti meclisi 11 Haziran'da toplanacak!

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salı günü grup toplantısında konuşma yapacağını açıkladı. Sarı, CHP Parti Meclisi'nin de 11 Haziran Perşembe günü toplanacağını açıkladı.

DHA
SON DAKİKA: CHP parti meclisi 11 Haziran’da toplanacak!
  • ABONE OL

CHP idari ve hukuki süreçlerinde yaşanan sıcak gelişmelerin ardından hareketli günler geçiriyor. Parti hakkında alınan "mutlak butlan" kararı sonrasında CHP Parti Sözcülüğü görevini üstlenen Müslim Sarı, CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sarı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun salı günü gerçekleştirilecek grup toplantısında kürsüye çıkacağını ilan ederken, partinin en kritik karar organı olan Parti Meclisi'nin de 11 Haziran'da toplanacağı kamuoyuyla paylaştı.

DETAYLAR GELİYOR...

Google Haberler'de tüm geliþmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ý takip edin.
#CHP #KEMAL KILIÇDAROĞLU

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: CHP parti meclisi 11 Haziran'da toplanacak!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA