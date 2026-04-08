SON DAKİKA: CHP’li Hasbi Dede’nin tacizine uğramıştı! Tuana’nın öldüğü kazada bilirkişi raporu ortaya çıktı! Önleyebileceği halde...

TEKRAR İFADEYE ÇAĞRILIP TUTUKLANDI

Başkan Dede ifadesinde belediyede basın yayınla uğraşan 5 kişilik personeli olduğunu, onları işten çıkarmayı düşündüğünü belirterek, "Henüz onlara söylemedim ama işten çıkarmayı düşünüyordum, bana kumpas kurmuş olabilirler. Ben değil onlar yazmıştır" ifadelerini kullanmıştı.

Dede'nin WhatsApp'ı sadece kendi telefonunda kullandığı öğrenilmişti. Bu 5 kişi de ifadeye çağrıldı. İtiraz üzerine yakalama kararıyla tekrar adliyeye çağrılan Dede, "Çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylık suretiyle taciz" suçundan tutuklanmıştı.