SON DAKİKA... Çıkan kavgada babası tarafından öldürülmüştü: Mehmet Berkay Aşık toprağa verildi

Cezaevinden izinli çıkan Mehmet Berkay Aşık, anne ve babasının ikamet ettiği Çankaya ilçesi İlkadım Mahallesi'ndeki eve gitti. Emekli polis memuru olan Ali Rıza Aşık ile oğlu Mehmet Berkay arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.