Son Dakika: Civan Canova vefat etti! Oyuncu Civan Canova kimdir, kaç yaşında, neden öldü, ne kanseriydi?

CİVAN CANOVA NEDEN ÖLDÜ, HASTALIĞI NEYDİ?

Civan Canova, 15 gün hastanede kaldığını ve birkaç gün sonra taburcu olacağını duyurmuştu. Usta oyuncunun sevenlerini üzen video mesajı şöyleydi:

Size vereceğim haber güzel değil ama vermek zorunda hissediyorum kendimi. Her şey 2014 yılında Gümüşlük sahilinde dolaşırken başladı. Sol bileğimden ameliyatlıydım, kemik ölümü vardı bileğimde onu çıkardılar.

Kafeye doğru giderken kapkara bir köpeğin üzerine bastım. Hayvan da gayrı ihtiyari sıçradı tabi, beni yere attı. Sağ kolumun üzerine düştüm. Kemik ölümü, tendon kopması, adele erimesi meydana geldi.

MR çekildi ve doktor 'Protez taktırman gerek' dedi. Onu da ben istemedim, ihmal ettim. 2.5, 3 ay önce feci ağrılarım başladı.

Gece uyutmayacak kadar. Hastaneye geldim ve MR çektirdim. Koluma protez takılması gerektiğini söylediler. Ama o şimdi 2. planda kaldı. Çünkü Akciğer filmi çekerken, belirsiz bir kitle olduğu tespit edildi. 15 gündür hastanedeyim. Ailem yanımda. Birkaç gün sonra taburcu edecekler.