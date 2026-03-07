SON DAKİKA: CNN International’ın skandal haritasına İletişim Başkanlığından sert tepki! ’ Sahadaki gerçeklikle bağdaşmıyor’

Söz konusu yayında yer verilen ve Türkiye Cumhuriyeti ile komşu ülkelerin bazı bölgelerini kapsayan "Kürtlerin yaşadığı alanları" gösteren haritanın, bölgeye ilişkin "yanıltıcı" ve "indirgemeci" bir tasvir sunduğu bildirilen açıklamada, "Farklı kimlik ve etnik kökene sahip vatandaşlarımız, nesiller boyunca aynı sosyal, siyasi ve kamusal hayatı paylaşarak ülkemizin dört bir yanında birlikte yaşamaktadır. 86 milyonun her bir ferdi, Türkiye Cumhuriyeti'nin ayrılmaz bir parçasıdır ve ülkemizin temel toplumsal unsurlarından birini teşkil etmektedir. Birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi hedef alan, basitleştirilmiş ve seçici coğrafi tasvirler üzerinden yapılan bu tür yaklaşımlar, bu gerçekliği çarpıtmaktadır." ifadelerine yer verildi.