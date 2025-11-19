SON DAKİKA: Dehşet veren cinayet! Diyarbakır’da 18 yaşındaki genç, annesini ve ağabeyini pompalı tüfekle öldürdü!

Öte yandan, korkunç cinayetlerin ardından evde bulunan bir detay daha olayın vahametini gözler önüne serdi. Emre Torgut'un salonda masanın üzerine babasına hitaben yazılmış bir not bıraktığı ortaya çıktı. Notta, genç adamın yaptıklarından dolayı pişman olduğunu ve kendisini de öldürmeyi planladığını yazdığı öğrenildi.