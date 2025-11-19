SON DAKİKA: Dehşet veren cinayet! Diyarbakır’da 18 yaşındaki genç, annesini ve ağabeyini pompalı tüfekle öldürdü!

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi, Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde bulunan lüks bir sitede sabah saatlerinde kan donduran bir aile dramı yaşandı. 18 yaşındaki Emre Torgut, annesi İlknur Torgut ve ağabeyi Onur Torgut'u evlerinde pompalı tüfekle vurarak öldürdü.
BABANIN ŞÜPHESİ ÜZERİNE OLAY ORTAYA ÇIKTI
Olay, Ankara'da bulunan baba Torgut'un 8. kattaki ailesine telefonla ulaşamaması ve durumdan şüphelenerek yakınlarını eve yönlendirmesiyle ortaya çıktı. Binaya gelen akrabalar, daireden pompalı tüfekle kaçan Emre Torgut'u görünce durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Eve giren ekipler, anne İlknur Torgut (52) ile ağabey Onur Torgut'u (26), kendi yataklarında başlarına pompalı tüfekle ateş edilmiş halde cansız buldu. Yapılan incelemede, anne ve oğlunun hayatını kaybettiği belirlendi.
Cansız bedenler, olay yeri incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
YAKALANAN KATİL ZANLISINDAN BABASINA NOT
Olay yerinden kaçan cinayet zanlısı Emre Torgut, siteye yakın bir parkta, suç aleti pompalı tüfekle birlikte polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan Emre Torgut, Emniyet'teki sorgusuna başlanmak üzere polis merkezine götürüldü.
Öte yandan, korkunç cinayetlerin ardından evde bulunan bir detay daha olayın vahametini gözler önüne serdi. Emre Torgut'un salonda masanın üzerine babasına hitaben yazılmış bir not bıraktığı ortaya çıktı. Notta, genç adamın yaptıklarından dolayı pişman olduğunu ve kendisini de öldürmeyi planladığını yazdığı öğrenildi.