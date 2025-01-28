Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: DEM Partili Siirt Belediye Başkanı Sofya Alagaş'a örgüt üyeliğinden hapis cezası
Giriş Tarihi: 28.1.2025 12:03 Son Güncelleme: 28.1.2025 12:22

Son dakika: DEM Partili Siirt Belediye Başkanı Sofya Alagaş'a örgüt üyeliğinden hapis cezası

Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan DEM Partili Siirt Belediye Başkanı Sofya Alagaş, "Örgüt üyesi" olmak suçlaması ile yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Son dakika: DEM Partili Siirt Belediye Başkanı Sofya Alagaş’a örgüt üyeliğinden hapis cezası

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuksuz sanık Alağaş katılmazken, avukatları hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

Alağaş'ın avukatları savunmalarında, müvekkillerinin isnat edilen suçtan beraati yönünde karar verilmesini talep etti.

6 YIL 3 AY HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, suçun işleniş biçimi, suçun işlenmesinde kullanılan araçlar, suçun konusunun önem ve değerini göz önüne alarak, sanık Alağaş'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapse çarptırılmasına karar verdi.

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Son dakika: DEM Partili Siirt Belediye Başkanı Sofya Alagaş'a örgüt üyeliğinden hapis cezası
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