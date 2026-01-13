SON DAKİKA: Demet Akarsu cinayetinde şok detay! Katilden kan donduran sözler: Kardeşini öldürdüm, sıra sizde

EŞİNİN KANLAR İÇERİSİNDEKİ FOTOĞRAFINI ÇEKİP ABLASINA GÖNDERDİ

İddianamede, sanık Halil Tezkorkmaz'ın, Demet Akarsu'nun kanlar içinde yerde yattığı anlara ait fotoğrafı cep telefonuyla çekerek maktulün ablasına gönderdiğinin belirlendiği kaydedildi. Apartman sakinleri ve güvenlik görevlilerinin ifadelerine de yer verilen iddianamede, sabah saatlerinde daireden yüksek sesler ve çığlıklar duyulduğu, kapının uzun süre açılmadığı, sanığın kapıyı açtığında ise üzerinin tamamen kanlı olduğunu söyledikleri aktarıldı. İddianamede, olayın ardından sanığın, maktulün ablasını aradığı ancak telefona yanıt alamadığı, bunun üzerine ablanın maktulü aradığı, sanığın, "Ne oldu, öldürdüm kardeşini. Sıra sizde, kına yakın." diye cevap verdiği belirtildi.