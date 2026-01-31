SON DAKİKA… Denizli’de ev sahibinden kiracısına şok talep! İşte 26 maddelik o liste: Her 50 günde bir…

Kendisi de kiralık daireleri olduğunu belirten Mustafa Nak, bu tür şartların doğru olmadığını ifade ederek, "Kiracı parasını veriyorsa her alanda kısıtlayamazsın. Elbette kavga gürültü olmasın gibi temel kurallar olabilir ama bu kadar detaylı ve baskıcı şartlar çok yanlış. Benim de evlerim var, hiç böyle kurallar koymadım. Herkes kimseyi rahatsız etmeden yaşamalı" dedi.