İzmir’de meydana gelen depremde panikle balkondan atlamıştı... Acı haber geldi

DEPREMDE ÇOK KORKTUK

Saral ailesinin komşusu Barış Koşarer, deprem sırasında çok korktuğunu, çocuğunu alıp dışarı çıktığını söyledi. Sokakta kalabalık görünce o yöne doğru gittiğini anlatan Koşarer, "Efe'nin annesi ile kız kardeşini gördüm. Efe, deprem olunca balkondan atlamış, araba ile kaldırım arasına sıkışmış haldeydi. Sonra sağlık ekiplerini aradık. Bilinci yerinde değildi, çok üzgünüm." diye konuştu. Gülser Fırtına da uzun yıllardır Saral ailesiyle aynı mahallede oturduğunu anımsattı. Deprem anında uykudan uyanarak sokağa çıktıklarını dile getiren Fırtına, "Efe'yi yaralı halde gördüm, balkondan atlamış. Ambulans geldi, alıp hastaneye götürdü. Allah acil şifalar versin" şeklinde konuştu.