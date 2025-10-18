Son dakika! Dilan Polat FSM Köprüsü’nde panik atak geçirdi: ’İntihar’ iddialarının ardından gerçek ortaya çıktı

POLİS HEMEN MÜDAHALE ETTİ: İNTİHAR DEĞİL PANİK ATAK

Olay yerine ulaşan emniyet güçleri, Dilan Polat'a anında müdahale ederek güvenli bir şekilde muhafaza altına aldı. Yapılan ilk tespitlerde olayın bir intihar girişimi değil, ünlü ismin yaşadığı yoğun stres ve iddiaların tetiklediği şiddetli bir panik atak krizi olduğu belirlendi.