Son dakika! Dilan Polat FSM Köprüsü’nde panik atak geçirdi: ’İntihar’ iddialarının ardından gerçek ortaya çıktı

Sosyal medya fenomeni ve iş kadını Dilan Polat, hakkında çıkan ve henüz kesinleşmeyen uyuşturucu madde iddiaları ve sosyal medya paylaşımları sonrası bu kez Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde yaşadığı olayla gündeme geldi.
FSM KÖPRÜSÜ'NDE ŞOK ANLAR: ARAÇTAN İNİNCE ORTALIK KARIŞTI
İddialara göre, İstanbul Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında kan örneği alınan ve kanında uyuşturucu madde tespit edildiği öne sürülen Dilan Polat, FSM Köprüsü üzerinde seyir halindeyken şiddetli bir panik atak geçirdi. Fenomen, krizi üzerine aracından inmek zorunda kaldı.
POLİS HEMEN MÜDAHALE ETTİ: İNTİHAR DEĞİL PANİK ATAK
Olay yerine ulaşan emniyet güçleri, Dilan Polat'a anında müdahale ederek güvenli bir şekilde muhafaza altına aldı. Yapılan ilk tespitlerde olayın bir intihar girişimi değil, ünlü ismin yaşadığı yoğun stres ve iddiaların tetiklediği şiddetli bir panik atak krizi olduğu belirlendi.
UYUŞTURUCU TESTİ İDDİASI VE 'VEDA' PAYLAŞIMI
Polat'ın köprüdeki bu dramatik anları yaşamasına, son günlerde adının karıştığı uyuşturucu madde soruşturması ve sosyal medya paylaşımlarının neden olduğu iddia ediliyor. Kanında uyuşturucu madde çıktığı iddiaları üzerine seri açıklamalar yapan Polat'ın, son olarak duygusal bir paylaşımda bulunduğu öne sürülmüştü.
İddialara göre Dilan Polat, "Vedalar ancak güzel yürekleri acıtır" sözünü paylaşmış ve altına çocukları Nilda ve Milan Efe'ye hitaben "sizi çok seviyorum" notunu düşmüştü. Bu paylaşım, sosyal medyada "İntihar mı edecek?" yorumlarına yol açarak büyük yankı uyandırmıştı.