SON DAKİKA: Dilara Günana cinayetinde kan donduran detaylar ortaya çıktı! Öldürüp eşekle 1 saat boyunca taşımış...

Elazığ merkezde 6 Mayıs 2024 tarihinde bir akrabasının çağrısı üzerine Sedeftepe köyüne giden 25 yaşındaki Dilara Günana'dan bir daha haber alınamadı. Ailesinin kayıp ihbarı üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, titiz bir çalışma başlattı. 12 Mayıs günü gelen haber ise yürekleri dağladı; genç kadının cansız bedeni, köy yakınlarında toprağa gömülü halde bulundu.
GÜNLERCE ARANDI, ACI HABER KÖYDEN GELDİ
Olayla ilgili gözaltına alınan akrabası Volkan Kaplan ve babası Yaşar Kaplan, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma derinleştikçe, cinayetin işleniş biçimi kan donduran bir planı ortaya çıkardı.
"GURURUMA YEDİREMEDİM" SAVUNMASI
Elazığ 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında, katil zanlısı Volkan Kaplan'ın ifadesi davanın seyrini belirledi. Günana ile aralarında duygusal bir bağ olduğunu iddia eden Kaplan, tartıştıklarını ve söylenenleri "gururuna yediremediği" için cinayeti işlediğini savundu. Katil zanlısı, cinayeti yaklaşık 25 metre mesafeden tek el ateş ederek işlediğini itiraf etti.
CESEDİ EŞEKLE TAŞIYIP KİREÇLEMİŞ
Cinayet sonrası yaptıkları ise "bu kadarı da olmaz" dedirtti. Volkan Kaplan, öldürdüğü Dilara Günana'nın cesedini önce bir battaniyeye sardığını, ardından bir eşeğe yükleyerek yaklaşık bir saat yol gittiğini anlattı. Talihsiz kadını, defineciler tarafından açılmış 3 metrelik bir çukura gömen zanlı, cesedin fark edilmemesi için üzerine kireç döktüğünü de soğukkanlılıkla itiraf etti.
MAHKEMEDEN EMSAL KARAR
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Volkan Kaplan'ı 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca 'Silah kullanma' suçundan da 2 yıl hapis cezası verildi. Suç delillerini gizlemekle suçlanan baba Yaşar Kaplan ise 2 yıl hapis cezasına mahkum edildi.