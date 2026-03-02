SON DAKİKA: Dilara Günana cinayetinde kan donduran detaylar ortaya çıktı! Öldürüp eşekle 1 saat boyunca taşımış...

CESEDİ EŞEKLE TAŞIYIP KİREÇLEMİŞ

Cinayet sonrası yaptıkları ise "bu kadarı da olmaz" dedirtti. Volkan Kaplan, öldürdüğü Dilara Günana'nın cesedini önce bir battaniyeye sardığını, ardından bir eşeğe yükleyerek yaklaşık bir saat yol gittiğini anlattı. Talihsiz kadını, defineciler tarafından açılmış 3 metrelik bir çukura gömen zanlı, cesedin fark edilmemesi için üzerine kireç döktüğünü de soğukkanlılıkla itiraf etti.