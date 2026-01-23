SON DAKİKA | Dışişleri Bakanı Fidan: Suriye’de ateşkes uzayabilir







"BÖYLE BİR TOPRAK KAYBI İTTİFAKIN DAĞILMASI ANLAMINA GELİR"



"ABD'nin Grönland konusundaki ısrarının nedeni ve Avrupa'nın bu ısrara dayanabilecek mi?" sorusuna Bakan Fidan, "ABD'nin bu tür özlemi ve stratejik arzusu olduğu sır değil. Bunun nasıl olması gerektiği ayrı bir huşu ama Trump'ın döneminde bir atak olduğu ortada. Böyle bir toprak kaybı ittifakın dağılması anlamına gelir" cevabını verdi.







"İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRI ARAYIŞINDA OLDUĞU EMARELER VAR"



İsrail'in İran'a yönelik saldırı arayışında olduğuna dair emareler olduğunu ifade eden Bakan Fidan, "İran'da büyük bir ekonomik zorluk var. Halkın ekonomik problemlere gösterdiği tepki ile rejime tepki veriliyormuş gibi anlamak da doğru bir analiz olmayabilir. Gösteriler sahici ama başkalarının beklediği de olmaz. Biz bölge halkı olarak yeni bir savaş olmasını istemiyoruz. ABD İran'a müdahale edecek denen gece yoğun telefon trafiği oldu. İran olarak umarım bir yol bulurlar. Özellikle İsrail'in İran'a saldırı arayışında olduğu emareler var" dedi.