Giriş Tarihi: 3.03.2026 13:10

SON DAKİKA... Diyarbakır'da 22 yaşındaki Yazgül Can'ın gizemli ölümü: Arkadaşının evinde ilaç aldıktan sonra...

Diyarbakır Bismil'de 22 yaşındaki Yazgül Can, ilaç aldıktan sonra arkadaşının evine gitti. Burazda rahatsızlanan Can, hayatını kaybetti.

DHA Yaşam
Olay, dün Bismil ilçesi Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; evde ilaç alan Yazgül Can, daha sonra aynı mahallede oturan arkadaşının evine gitti. Burada bir süre sonra rahatsızlanan Can için sağlık ekiplerine haber verildi.

Çağrılan ambulansla Yazgül Can, Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı ardından da Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Yazgül Can, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Otopsinin ardından Yazgül Can'ın cenazesi, Bismil ilçesi Akpınar Mezarlığı'nda defnedildi.

Soruşturma sürüyor.

