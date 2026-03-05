Olay, öğle saatlerinde Kayapınar ilçesindeki Park 75'te meydana geldi. Parkta 2 kız çocuğu, ellerindeki helyum gazı dolu 2 balona doğru çakmak çaktı. Bu sırada balonlar patlarken, çocukların yüzlerinde yanıklar oluştu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin
Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA... Diyarbakır'da helyum gazlı balon faciası! 2 kız çocuğu yüzünden yaralandı