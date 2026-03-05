Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA... Diyarbakır'da helyum gazlı balon faciası! 2 kız çocuğu yüzünden yaralandı
Giriş Tarihi: 5.03.2026 12:58

Diyarbakır'da parkta oynadıkları helyum gazı dolu iki balon patladı. Yüzünden yaralanan 2 kız çocuğu hastaneye kaldırıldı.

DHA Yaşam
Olay, öğle saatlerinde Kayapınar ilçesindeki Park 75'te meydana geldi. Parkta 2 kız çocuğu, ellerindeki helyum gazı dolu 2 balona doğru çakmak çaktı. Bu sırada balonlar patlarken, çocukların yüzlerinde yanıklar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz