SON DAKİKA: Diyarbakır’da kaybolan 3 yaşındaki Yazgül’den haber var! Saatlerdir aranıyordu: 3 kilometre uzaklıkta...

Giriş Tarihi: 28.04.2026 17:09 Son Güncelleme: 28.04.2026 17:10

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kayıp ihbarı yapılan 2 buçuk yaşındaki Yazgül, evlerinden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta tarlanın içerisinde uyurken amcası tarafından bulundu.

Olay, Bağlar ilçesi Tokluca köyünde yaşandı. 2 buçuk yaşındaki Yazgül Kaya'dan haber alamayan ailesi durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine 112 acil sağlık, güvenlik güçleri, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kayıp ihbarı yapılan minik çocuk için geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

Ekipler su kanalı ve çevrede arama çalışması yaparken aile de dört bir yandan Yazgül Kaya'yı bulmak için seferber oldu. Yazgül Kaya, evlerinin yaklaşık 3 kilometre uzağında tarlada uyur vaziyette amcası tarafından bulundu.

Yazgül'ün bulunması ile endişeli bekleyiş yerini neşeye bıraktı. Minik Yazgül, tedbir amacıyla ambulansta kontrol altına alındı.

