SON DAKİKA… Diyarbakır’da Remzi Sati ile oğlu Muhammed yakılarak katledilmişti: Kan donduran cinayetle ilgili istenen ceza belli oldu!

"KİN BESLEDİM, ÖLDÜRME PLANI YAPTIM"

İddianamede, hayvanlar satıldığında ise, fiyatı yarı yarıya bölüştüklerini ve bunun dışında Remzi Sati'den yaklaşık 30-40 tane hayvan da aldığını ifade eden İldeniz, ortağının bu hayvanları kendisine ederinden çok fazlaya sattığını savundu. İddianamede, hayvan başına kendisinden 10-15 bin TL fazla aldığını fark ettiğini söyleyen İldeniz, buna öğrendikten sonra Remzi Sati'ye karşı kin beslediğini ve onu öldürme planları yaptığını belirtti.