SON DAKİKA… Diyarbakır’da Remzi Sati ile oğlu Muhammed yakılarak katledilmişti: Kan donduran cinayetle ilgili istenen ceza belli oldu!

SON DAKİKA… Remzi Sati ve oğlu Muhammed Sati, ortakları tarafından araçlarında yakılarak öldürüldü. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturmada, Sati'yi öldürdüğünü itiraf eden Ali Mert İldeniz'in de aralarında olduğu 7 kişi yakalandı.
Cumhuriyet Savcılığı, korkunç cinayete ilişkin soruşturmasını tamamladı ve 7 sanık hakkında dava açtı. İddianamede, Ali Mert İldeniz'in ifadesine de yer verildi. İldeniz, Remzi Sati ile aralarında hayvan alım satımı konusunda ticari bir ilişkilerinin olduğunu belirterek, hayvanları Sati'nin aldığını ve kendisinin ise bu hayvanların bakımını yaptığını söyledi.
"KİN BESLEDİM, ÖLDÜRME PLANI YAPTIM"
İddianamede, hayvanlar satıldığında ise, fiyatı yarı yarıya bölüştüklerini ve bunun dışında Remzi Sati'den yaklaşık 30-40 tane hayvan da aldığını ifade eden İldeniz, ortağının bu hayvanları kendisine ederinden çok fazlaya sattığını savundu. İddianamede, hayvan başına kendisinden 10-15 bin TL fazla aldığını fark ettiğini söyleyen İldeniz, buna öğrendikten sonra Remzi Sati'ye karşı kin beslediğini ve onu öldürme planları yaptığını belirtti.
ISSIZ BİR YERE ÇEKMEK İÇİN İNEK KAYBOLDU YALANI
İddianamede, İldeniz'in olay günü Remzi Sati'yi ıssız bir alana çekmeye çalıştığını o yüzden ineğin kaybolduğu yalanını uydurduğuna dikkat çekildi. Olay yerine Remzi Sati ve oğlu Muhammed Sati'nin birlikte geldiği ifade edilen iddianamede, yaşanan tartışma sonrası baba oğulun Ali Mert İldeniz tarafından öldürüldüğü ve ardından kamyonetle birlikte yakıldığı ifade edildi.
CİNAYET TASARLANARAK İŞLENDİ
İddianamede, Remzi Sati ile oğlu Muhammed Sati'nin önce silahla ardından yakılarak öldürülmesi nedeniyle sanıklar hakkında 'tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürmek suçundan' ayrı ayrı iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmaları istemiyle dava açıldı.