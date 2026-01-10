SON DAKİKA | Dondurucu soğuklar kapıda: Meteoroloji’den peş peşe uyarılar geldi! İstanbul beyaza bürünecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ve Kıyı Ege başta olmak üzere birçok bölgede kuvvetli yağış ve fırtına beklendiğini açıkladı. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don, Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in yükseklerinde ise çığ tehlikesi bulunuyor.
KUVVETLİ SAĞANAK VE KAR GELİYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Eskişehir, Çankırı, Ordu, Rize ve Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın güney ve batısı ile Kıyı Ege'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
MARMARA'NIN GÜNEYİ İLE KIYI EGE'DE YEREL KUVVETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT!
Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Cumartesi) batı bölgelerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; İzmir, Aydın, Muğla, Manisa, Balıkesir ve Bursa çevreleri ile Çanakkale'nin güney ve doğusunda yerel kuvvetli (21-60 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BATI BÖLGELERDE FIRTINAYA DİKKAT!
Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren rüzgarın, Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı (Eskişehir) ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve batı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-75 km/sa), yer yer kuvvetli fırtına (80-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
DENİZLERİMİZDE FIRTINA BEKLENİYOR!
Marmara'da rüzgarın, yarın (10.01.2026) öğle saatlerinden sonra güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın (11.01.2026) Pazar günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.
Ege'de rüzgarın, yarın (10.01.2026) öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın (11.01.2026) Pazar günü ilk saatlerde kuzeyinde, akşam saatlerinde güneyinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Çok bulutlu, batısı ile zamanla bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin güney ve batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 18°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam ve gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; güney ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL °C, 15°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah ve öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
EGE
Çok bulutlu, Kıyı Ege ile zamanla bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Kıyı Ege'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 10°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu
DENİZLİ °C, 15°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR °C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.
MUĞLA °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz kıyıları ile zamanla bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden Batı Akdeniz'de kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden bölgenin kuzey ve batısında kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kuzey ve batı ilçeleri yağmurlu
ESKİŞEHİR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu
KAYSERİ °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bartın çevrelerinin, akşam ve gece saatlerinde bölge genelinin (Sinop hariç) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi bekleniyor.
BOLU °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DÜZCE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı
SİNOP °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Ordu, Rize ve Artvin çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu
SAMSUN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, -3°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı
KARS °C, -4°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı
MALATYA °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde bölgenin batısının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.
BATMAN °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
DİYARBAKIR °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde aralıklı yağmurlu
MARDİN °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLERDE HAVA
Ege'de kuvvetli fırtına; Marmara'da fırtına; Karadeniz ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, doğusu güneydoğudan 4 ila 6, yer yer 7; Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren güneydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile zamanla geneli sağanak yağışlı; Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m, Görüş: Orta, yağış anında zayıf.
EGE
Hava Durumu: Çok bulutlu, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan 5 ila 7, öğle saatlerinden itibaren 6 ila 8, yer yer 9; Güney Ege'de batı ve güneybatıdan 5 ila 7, öğle saatlerinden itibaren 6 ila 8, yer yer 9 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m, öğle saatlerinden itibaren 3,5 ila 4,5 m, Görüş: Zayıf.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, kuzeyi akşam saatlerine kadar doğulu yönlerden 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyi güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.