SON DAKİKA | Dondurucu soğuklar kapıda: Meteoroloji’den peş peşe uyarılar geldi! İstanbul beyaza bürünecek

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, batısı ile zamanla bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin güney ve batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 18°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam ve gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; güney ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 15°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah ve öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.