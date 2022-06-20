SON DAKİKA | Düğün sonrası öldürülmüştü! Kavga sebebi şoke etti: Tetiği kocası mı çekti?



Gülten Şencan'ın kuzeni Bayram Denizci, yaşadıkları üzüntüyü dile getirerek, "Düğünde ufak bir sürtüşme oldu, iki aile arasında. Araya bizler girdik, her iki tarafı da evlerine gönderdik. Daha sonra Tarık ve Tayfur geliyoruz, diye telefon açmış. Eniştemiz Yılmaz Şencan da kendini korumak amacıyla kavga ediyor. O sırada bizim kızımız arada kalıyor. Nereden geldiği belli olmayan bir kurşunla kızımız hayatını kaybediyor. Takı meselesi nedeniyle başlamıştı kavga. 'Ben yarım takmıştım, sen neden çeyrek altın taktın' diyor ve sıkıntı başlıyor" dedi. (DHA)