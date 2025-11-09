SON DAKİKA: Düğüne 2 hafta kala kahreden son! Otel önünde korkunç cinayet! ’Nikah kapısı morg kapısı oldu...’

"NİKAH KAPISI MORG KAPISI OLDU"

Cenazeyi Adli Tıp Kurumu morgundan teslim alan Göker'in yakınları ayakta durmakta güçlük çekti. Annesi ve halası gözyaşları içinde, yaşadıkları büyük acıyı şu sözlerle dile getirdi: "Nasıl kıydılar o çocuğa, kurtaramadılar yavrumu. Birazcık mutluluğu çok mu gördün onlara, nikah kapısı morg kapısı oldu." Acı olayda hayatını kaybeden Tahsin Göker'in cenazesi, memleketi Burdur'un Tefenni ilçesinde toprağa verilmek üzere yola çıkarıldı.