SON DAKİKA... Dünyada hantavirüs alarmı! MV Hondius gemisi için tahliye operasyonu: 5 ülke harekete geçti!

MV HONDİUS'TAKİ 3 YOLCU HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Arjantin'den çoğunluğu İngiliz, Amerikalı ve İspanyol olmak üzere 140'tan fazla yolcu ve mürettebat ile 1 Nisan'da yola çıkan Hollanda bayraklı lüks MV Hondius yolcu gemisinde 6 Nisan'da 70 yaşındaki Hollandalı bir adam, ateş, baş ağrısı ve hafif ishal şikayetleriyle hastalanmıştı. İlerleyen günlerde solunum güçlüğü yaşamaya başlayan adam 11 Nisan'da gemide hayatını kaybetmişti. Hollandalı adamın eşi ise 26 Nisan'da ülkesine dönmek için başka bir uçağa binmeye çalışırken havaalanında fenalaşmış ve Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Gemi, Afrika'nın batı kıyısındaki Yeşil Burun Adaları'na doğru yol alırken, 28 Nisan'da Alman bir kadın yolcu da gemide hastalanmış, ilk yolcunun rahatsızlanmasından yaklaşık 1 ay sonra 2 Mayıs'ta gemide hayatını kaybetmişti. Bu, 3'üncü ölüm vakası olmuştu.