SON DAKİKA: E-spor dünyası şokta: Ünlü oyuncu İlkan Saydan Tuzla’da kıskıvrak yakalandı! İşte cezaevi firarisi hakkında şoke eden detaylar...

Dünyanın en çok kazanan e-spor oyuncuları arasında yer alan İlkan Saydan 2024 yılında kız arkadaşım beni dövdü diye şikayetçi olunca gündeme gelmişti. Bu şikayetin ardından kız arkadaşı Büşra S.'de kendisinden şikayetçi olunca İlkan Saydan 2 yıl önce cezaevine girmişti. İddiaya göre 1.5 yıl cezaevine kalan İlkan Saydan 4 Temmuz 2025'te cezaevinden firar etti. Firarı sürecince sosyal medya üzerinden yayınlanan bir şov programına dahi katılmıştı.