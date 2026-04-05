SON DAKİKA: E-spor dünyası şokta: Ünlü oyuncu İlkan Saydan Tuzla’da kıskıvrak yakalandı! İşte cezaevi firarisi hakkında şoke eden detaylar...

Dünyanın en çok kazanan e-spor oyuncuları arasında yer alan İlkan Saydan 2024 yılında kız arkadaşım beni dövdü diye şikayetçi olunca gündeme gelmişti. Bu şikayetin ardından kız arkadaşı Büşra S.'de kendisinden şikayetçi olunca İlkan Saydan 2 yıl önce cezaevine girmişti. İddiaya göre 1.5 yıl cezaevine kalan İlkan Saydan 4 Temmuz 2025'te cezaevinden firar etti. Firarı sürecince sosyal medya üzerinden yayınlanan bir şov programına dahi katılmıştı.
21 ADET UYAP ARANMASI ÇIKTI
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri geçtiğimiz hafta hükümlü şahıslara yönelik yapılan çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.
Yapılan çalışmalarda hakkında 'Özel Hayata İlişkin Görüntü ve Sesleri İfşa Etmek, Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma, Cinsel Taciz, Hırsızlık, Basit Tehdit, Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirmek veya Yaymak, Dolandırıcılık, Hükümlü Veya Tutuklunun Kaçması suçlarından 21 adet UYAP aranması olan İlkan Saydan'ı Tuzla'da gözaltına aldı.
HAKKINDA 7 YIL 4 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI VAR
4 Temmuz 2025'ten bu tarafa cezaevi firarisi olan ve hakkında 7 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İlkan Saydan Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro amirliğince yapılan işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı.