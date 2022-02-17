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Giriş Tarihi: 17.2.2022 17:52 Son Güncelleme: 17.2.2022 18:03

Son dakika: Edanur Candan boğazı kesilerek katledilmişti! Korkunç cinayette yeni gelişme!

BEKİR COŞKUN
Son dakika: Edanur Candan boğazı kesilerek katledilmişti! Korkunç cinayette yeni gelişme!

Son dakika haberi:Mersin'de kan donduran bir olay gerçekleşti. İşitme ve konuşma engelli 20 yaşındaki Edanur Candan, kendisi gibi engelli olan sevgilisi tarafından boğazı kesilerek katledildi. Gelen son dakika haberine göre engelli kızın öldürülmesi ile ilgili yapılan soruşturmada olayın faili olduğu değerlendirilen M.C.Y, R.A ve R.D. isimli şahıslar yakalanarak göz altına alındı. Başsavcılığı, M.C.Y ve R.A tutuklandığını R.D. hakkında ise Adli Kontrol kararı alındığını açıkladı.

Son dakika haberi: Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Toroslar ilçesi Işıktepe Mahallesi'ndeki ormanlık alanda kadın cesedi gören vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçti.

EDANUR CANDAN BOĞAZI KESİLEREK KATLEDİLDİ!

Kısa sürede olay yerine giden Jandarma Suç Araştırma Timi ( JASAT) ekipleri, yaptığı incelemede, cesedin işitme ve konuşma engelli olan Edanur Candan'a ait olduğunu tespit etti.

SEVGİLİSİ İLE BULUŞMUŞ

Genç kadının önce boğulduğunu ardından da boğazının bıçakla kesilerek öldürüldüğünü belirleyen ekipler, Mezitli ilçesinde oturan Candan'ın öldürülmeden önce evden çıkarak, kendisi gibi sağır ve dilsiz olan sevgilisi M.C.Y. ile buluştuğunu ortaya çıkardı.

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JASAT ekipleri, cinayet günü Candan'ın sevgilisi M.C.Y ile buluştuktan sonra halk otobüsü ile Işıktepe mahallesine gittiğini tespit etti.

EDANUR CANDAN'IN KATİLİNDEN KAN DONDURAN İTİRAF!

Gözaltına alınan M.C.Y., tercüman aracılığıyla yapılan sorgulamasında, Adana'da ikamet eden R.D'nin azmettirmesi ve kıskançlık sebebi ile cinayeti kendisinin işlediği itiraf etti.

Ekipler, cinayet olayının kıskançlık nedeniyle işlendiğini ortaya çıkarttı.

SORUŞTURMADA 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Engelli kızın öldürülmesi ile ilgili "Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı yapılan soruşturmada olayın faili olduğu değerlendirilen M.C.Y, R.A ve R.D. isimli şahıslar yakalanarak göz altına alınmıştır.

Cumhuriyet Başsavcılığı, M.C.Y ve R.A tutuklandığını R.D. hakkında ise Adli Kontrol kararı alındığını açıkladı.

Dap Şimdi de Borsaya Geliyor
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Son dakika: Edanur Candan boğazı kesilerek katledilmişti! Korkunç cinayette yeni gelişme!
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