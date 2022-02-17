Son dakika: Edanur Candan boğazı kesilerek katledilmişti! Korkunç cinayette yeni gelişme!

EDANUR CANDAN BOĞAZI KESİLEREK KATLEDİLDİ!

Kısa sürede olay yerine giden Jandarma Suç Araştırma Timi ( JASAT) ekipleri, yaptığı incelemede, cesedin işitme ve konuşma engelli olan Edanur Candan'a ait olduğunu tespit etti.