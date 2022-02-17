Son dakika: Edanur Candan boğazı kesilerek katledilmişti! Korkunç cinayette yeni gelişme!

EDANUR CANDAN BOĞAZI KESİLEREK KATLEDİLDİ!
Kısa sürede olay yerine giden Jandarma Suç Araştırma Timi ( JASAT) ekipleri, yaptığı incelemede, cesedin işitme ve konuşma engelli olan Edanur Candan'a ait olduğunu tespit etti.
SEVGİLİSİ İLE BULUŞMUŞ
Genç kadının önce boğulduğunu ardından da boğazının bıçakla kesilerek öldürüldüğünü belirleyen ekipler, Mezitli ilçesinde oturan Candan'ın öldürülmeden önce evden çıkarak, kendisi gibi sağır ve dilsiz olan sevgilisi M.C.Y. ile buluştuğunu ortaya çıkardı.
JASAT ekipleri, cinayet günü Candan'ın sevgilisi M.C.Y ile buluştuktan sonra halk otobüsü ile Işıktepe mahallesine gittiğini tespit etti.
EDANUR CANDAN'IN KATİLİNDEN KAN DONDURAN İTİRAF!
Gözaltına alınan M.C.Y., tercüman aracılığıyla yapılan sorgulamasında, Adana'da ikamet eden R.D'nin azmettirmesi ve kıskançlık sebebi ile cinayeti kendisinin işlediği itiraf etti.
Ekipler, cinayet olayının kıskançlık nedeniyle işlendiğini ortaya çıkarttı.
SORUŞTURMADA 2 KİŞİ TUTUKLANDI
Engelli kızın öldürülmesi ile ilgili "Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı yapılan soruşturmada olayın faili olduğu değerlendirilen M.C.Y, R.A ve R.D. isimli şahıslar yakalanarak göz altına alınmıştır.
Cumhuriyet Başsavcılığı, M.C.Y ve R.A tutuklandığını R.D. hakkında ise Adli Kontrol kararı alındığını açıkladı.