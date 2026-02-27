SON DAKİKA... Hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı: Şarkıcı Edis Görgülü gözaltına alındı!

Uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan şarkıcı Edis Görgülü'nün yurt dışında olduğu tespit edilmişti. Edis, İstanbul'a dönüş yapmasıyla birlikte havalimanında gözaltına alındı. Edis uyuşturucu testi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

OTELDE UYUŞTURUCU PARTİLERİNE KATILDIĞI İDDİASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında, Çeşme'de otellerde uyuşturucu partilerine katıldığı belirtilen CHP'li Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli hakkında uyuşturucu kullanımına yer temin etmek ve uyuşturucu kullanmak suçundan soruşturmaya eklenmişti. Lal Denizli, şüpheli olarak ifadesinin alınması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na çağrılmıştı. Şarkıcı Edis için de aynı soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı.

Ayrıntılar geliyor...