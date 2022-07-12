SON DAKİKA: Ege Denizi’nde deprem! 12 Temmuz 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Son depremler listesi, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından (AFAD) sürekli olarak güncelleniyor. Kamuoyuyla paylaşılan listeye göre; Ege Denizi'nde saat 17:00'de 3.6 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 4.75 km kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, merkez üssüne yakın illerde hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde bulunan vatandaşlar, depreme ilişkin detayları araştırmaya başladı.