Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: Ege Denizi'nde deprem! 12 Temmuz 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Giriş Tarihi: 12.7.2022 17:24

SON DAKİKA: Ege Denizi'nde deprem! 12 Temmuz 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Aktif fay hatlarının uzanış yönünde bulunan Türkiye’de son dakika depremleri meydana geliyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre Ege Denizi’nde 3.6 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Sarsıntılar çevre illerde de hissedildi. Son dakika depreminin ardından merkez üssüne yakın bölgede bulunan vatandaşlar, depremin büyüklüğünü sorguluyor. İşte 12 Temmuz 2022 son dakika Ege Denizi deprem haberinin detayları…

SON DAKİKA: Ege Denizi’nde deprem! 12 Temmuz 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Son depremler listesi, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından (AFAD) sürekli olarak güncelleniyor. Kamuoyuyla paylaşılan listeye göre; Ege Denizi'nde saat 17:00'de 3.6 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 4.75 km kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, merkez üssüne yakın illerde hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde bulunan vatandaşlar, depreme ilişkin detayları araştırmaya başladı.

SON DAKİKA! EGE DENİZİ'NDE 3.6 ŞİDDETİNDE DEPREM!

Son dakika Ege Denizi depremine ilişkin tüm detaylar şöyle;

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SON DAKİKA: Ege Denizi'nde deprem! 12 Temmuz 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
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