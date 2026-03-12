Son dakika | Ekrem İmamoğlu’ndan mahkemede akılalmaz provokasyon! Güvenlik bariyerini aştı: Şova kalkıştı

Son dakika! İBB yolsuzluk davasında provokasyonlar bitmek bilmiyor. Ekrem İmamoğlu duruşmaya ara verilirken güvenlik bariyerlerini aşarak yasak olmasına rağmen basına röportaj verdi.
Mahkeme başkanı, aranın bitiminin ardından basının yerini değiştirme kararı aldı. Ekrem İmamoğlu, "Bizi de çıkarın" diyerek provokasyona başlamak üzereyken başkan "Tamam" diyerek İmamoğlu dahil tüm tutuklu sanıkların salondan çıkarılmasına karar verdi. Duruşmaya ara verildi.
Ekrem İmamoğlu bugün ki şovunu basına yaptı... Duruşmaya öğle arası verildiğinde salondan çıkarılan Ekrem İmamoğlu bu esnada güvenlik bariyerine dayanarak basına röportaj verdi. Aralarında Hilmi Hacaoğlu'nun bulunduğu basın mensuplarının sorularını cevaplayan İmamoğlu bir yasağı daha çiğnedi.
İMAMOĞLU'NUN TİYATROSU MAHKEMEDE SÖKMEDİ
Aranın ardından mahkeme başkanı basının yerini değişme kararı aldıklarını bildirdi. Ekrem İmamoğlu bunun üzerine "Bizi de çıkarın" dedi. Mahkeme başkanı "Tamam" diyerek İmamoğlu dahil tutuklu sanıkların çıkarılmasına karar verdi.
Duruşma düzeni sağlanmadığı gerekçesiyle duruşma Pazartesi'ye ertelendi.