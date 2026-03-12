Son dakika | Ekrem İmamoğlu’ndan mahkemede akılalmaz provokasyon! Güvenlik bariyerini aştı: Şova kalkıştı

Ekrem İmamoğlu bugün ki şovunu basına yaptı... Duruşmaya öğle arası verildiğinde salondan çıkarılan Ekrem İmamoğlu bu esnada güvenlik bariyerine dayanarak basına röportaj verdi. Aralarında Hilmi Hacaoğlu'nun bulunduğu basın mensuplarının sorularını cevaplayan İmamoğlu bir yasağı daha çiğnedi.