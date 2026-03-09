SON DAKİKA: El freni çekilmeyen araç küçük Öykü’yü hayattan kopardı: Anne, tabut başında gözyaşlarına boğuldu

Bursa'da yaşanan feci kaza sonrası hayatını kaybeden 11 yaşındaki Öykü Durgut, bugün son yolculuğuna uğurlandı. İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi'ndeki Hürriyet Camii'nde düzenlenen cenaze töreninde gözyaşları sel oldu. Kızının tabutuna sarılan anne Elif G., Öykü'nün fotoğrafını öperek dakikalarca ağladı. Küçük Öykü, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından dualarla Mahmudiye Mezarlığı'na defnedildi.
FACİA "EL FRENİ" İHMALİYLE GELDİ
Olay, dün öğle saatlerinde Yeni Mahalle Hamzabey Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Mücahit S. (30) isimli sürücü, 34 GYL 461 plakalı otomobilini yol kenarına park ederek markete girdi. Ancak el freni çekilmeyen araç, yokuş aşağı bir anda hareket etmeye başladı. Yaklaşık 300 metre boyunca hızla ilerleyen otomobil, o sırada kaldırımda el ele yürüyen 70 yaşındaki dede Piri Durgut ile torunları Ayaz (13) ve Öykü'ye (11) çarptı.
En mutlu günlerinde başlarına gelen bu ihmal sonucu ağır yaralanan dede Piri Durgut'un hayati tehlikesi devam ederken, 13 yaşındaki Ayaz Durgut'un durumunun iyiye gittiği bildirildi.
SÜRÜCÜ GÖZALTINDA, SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan dehşet anlarının ardından polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Aracını park edip ihmaliyle küçük bir canın yitip gitmesine neden olan sürücü Mücahit S., emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili adli süreç devam ediyor.