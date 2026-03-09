Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: El freni çekilmeyen araç küçük Öykü'yü hayattan kopardı: Anne, tabut başında gözyaşlarına boğuldu
Giriş Tarihi: 9.03.2026 16:29

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobilin neden olduğu faciada, dedesiyle bayramlık almaya giden 11 yaşındaki Öykü Durgut hayatını kaybetti. Küçük kızın cansız bedeni toprağa verilirken, annenin tabut başında yaktığı ağıtlar yürekleri dağladı.

Bursa'da yaşanan feci kaza sonrası hayatını kaybeden 11 yaşındaki Öykü Durgut, bugün son yolculuğuna uğurlandı. İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi'ndeki Hürriyet Camii'nde düzenlenen cenaze töreninde gözyaşları sel oldu. Kızının tabutuna sarılan anne Elif G., Öykü'nün fotoğrafını öperek dakikalarca ağladı. Küçük Öykü, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından dualarla Mahmudiye Mezarlığı'na defnedildi.

FACİA "EL FRENİ" İHMALİYLE GELDİ

Olay, dün öğle saatlerinde Yeni Mahalle Hamzabey Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Mücahit S. (30) isimli sürücü, 34 GYL 461 plakalı otomobilini yol kenarına park ederek markete girdi. Ancak el freni çekilmeyen araç, yokuş aşağı bir anda hareket etmeye başladı. Yaklaşık 300 metre boyunca hızla ilerleyen otomobil, o sırada kaldırımda el ele yürüyen 70 yaşındaki dede Piri Durgut ile torunları Ayaz (13) ve Öykü'ye (11) çarptı.

EMEKLİ MAAŞINI ALIP TORUNLARINI SEVİNDİRMEK İSTEMİŞTİ

Kazanın ardından ortaya çıkan detaylar ise duyanları kahretti. Dede Piri Durgut'un olay günü emekli maaşını aldığı ve iki torununu bayram hediyesi alıp sevindirmek için dışarı çıkardığı öğrenildi.

En mutlu günlerinde başlarına gelen bu ihmal sonucu ağır yaralanan dede Piri Durgut'un hayati tehlikesi devam ederken, 13 yaşındaki Ayaz Durgut'un durumunun iyiye gittiği bildirildi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA, SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan dehşet anlarının ardından polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Aracını park edip ihmaliyle küçük bir canın yitip gitmesine neden olan sürücü Mücahit S., emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili adli süreç devam ediyor.

