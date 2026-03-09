SON DAKİKA: El freni çekilmeyen araç küçük Öykü’yü hayattan kopardı: Anne, tabut başında gözyaşlarına boğuldu

FACİA "EL FRENİ" İHMALİYLE GELDİ

Olay, dün öğle saatlerinde Yeni Mahalle Hamzabey Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Mücahit S. (30) isimli sürücü, 34 GYL 461 plakalı otomobilini yol kenarına park ederek markete girdi. Ancak el freni çekilmeyen araç, yokuş aşağı bir anda hareket etmeye başladı. Yaklaşık 300 metre boyunca hızla ilerleyen otomobil, o sırada kaldırımda el ele yürüyen 70 yaşındaki dede Piri Durgut ile torunları Ayaz (13) ve Öykü'ye (11) çarptı.