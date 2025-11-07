SON DAKİKA... Elazığ’da otizmli Veysel Bilen 3 gündür aranıyor: Ekipler o bölgeye yoğunlaştı!

Orayı taradılar. Bölge sazlık ve ağaçlık olduğu için taramaları sabah 08.00 itibarıyla yeniden başlattık. Ekiplerimiz şu an olay yerindeler. Dışarıdan gelen ekipleri de organize ediyoruz. Bulunana kadar çalışmalarımız devam edecek. Toplamda yaklaşık 250'ye yakın ekiple arama faaliyetlerimiz sürüyor. Bölgeden takviye dron talep ettik. Malatya ve Diyarbakır AFAD'dan termal görüntülü dronlar talep ettik. Onlar da ilimize ulaştı. Onlar da faaliyetlerine başladı. Şu ana kadar Veysel çocuğumuza ait herhangi bir iz, işaret, delil elde edemedik. Emniyet adli yönünü de inceliyor. Henüz bir sonuca ulaşamadık" diye konuştu.