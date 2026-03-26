SON DAKİKA… Elif Kırav 51 yerinden bıçaklanarak hayatını kaybetmişti! İddianamede çarpıcı detaylar: İşte oyuncu Sevil Akdağ için istenen ceza!

Giriş Tarihi: 26.03.2026 09:14

SON DAKİKA… İstanbul’da Elif Kırav, geçtiğimiz yıl aynı evde yaşadığı oyuncu arkadaşı Sevil Akdağ tarafından katledildi. Vücuduna 51 bıçak darbesi alan Kırav’ın ölümüyle ilgili her detay tüyler ürpertti. Korkunç cinayetle ilgili iddianame hazırlanırken, Sevil Akdağ’ın cinayet sebebiyle ilgili söyledikleri dikkat çekti.

  • ABONE OL

SON DAKİKA… Kan donduran cinayet İstanbul'da 18 Nisan'da yaşandı. Elif Kırav aynı evde yaşadığı oyuncu arkadaşı Sevil Akdağ tarafında canice hayattan koparıldı. Vücuduna aldığı 51 bıçak darbesiyle ağır yalanan Kırav, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

OTELDEN ÇIKIP KIRAV'IN EVİNE GİTTİ

Kırav, Sevil Akdağ ve internetten tanıştıkları Burcu Doğru adlı arkadaşları olay gecesi önce Beşiktaş'taki bir eğlence mekânında eğlenip alkol aldı. Daha sonra da Şişli'deki başka bir kulüpte eğlenmeye devam etti. Elif Kırav, Burcu Doğru ve cinayet şüphelisi Sevil Akdağ sabaha karşı bu mekândan ayrıldı. Kırav ve Doğru evine gitti, Akdağ ise Maltepe'de kaldığı otele döndü. Akdağ'ı götüren taksicinin ifadesine göre, Akdağ otele girdikten kısa süre sonra çıktı ve aynı taksiyle Elif Kırav'ın Fatih'teki evine geldi.

KAN DONDURAN CİNAYETİ ANLATTI: BİR ANDA BIÇAK ÇIKARDI

Akdağ, Kırav'ın evine geldikten sonra sert bir tartışma başladı. Evdeki eşyalar kırılıp döküldü. Tartışma sebebini söylemeyen Sevil Akdağ o anlarda şunların yaşandığını iddia etti: "Birden bana küfretmeye başladı.

Kendine zarar vereceğini de söyledi. Üzerime saldırmaya başladı. Nasıl bir tartışma oldu hatırlamıyorum ama kaçmaya ve sakinleştirmeye çalıştım. Bir anda bıçak çıkardı, elinden almaya çalıştım. Bana vurdu, yerde darp etti, saçımı çekip tokat attı. Sonrasını pek hatırlamıyorum. Yere düştü bayıldı. Ben de evden çıktım. Bıçaklayıp bıçaklamadığımı hatırlamıyorum. Sadece kendimi savundum, alkolün etkisindeydim."

VÜCUDUNDA 51 BIÇAK DARBESİ TESPİT EDİLDİ

İddianameye göre Kırav'ın vücudunda 51 bıçak yarası tespit edildi. Bunlardan 8 tanesinin her biri tek başına öldürücü nitelikteydi. Cinayet bıçağı ise bulunamadı. Hürriyet'in haberine göre diğer şahitlerin de ifadesini alan savcılık soruşturmayı tamamladı. Akdağ'ın, Kırav'ı 'kasten öldürmek' suçundan 'ağırlaştırılmış müebbet hapis' ile cezalandırılması istendi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz