SON DAKİKA: Emeli öğretmen Abdullah Coşkun katledilmişti! Şok detaylar ortaya çıktı: "Yapma öldü" çığlıklarına rağmen devam etmiş...

Giresun'da geçtiğimiz yıl meydana gelen ve Türkiye'yi ayağa kaldıran trafik kavgası cinayetinde yeni bir perde aralandı. Akciğer kanserini, doktor kızının 3 yıllık tedavisi sonucu büyük bir azimle yenen ve sağlığına kavuşalı henüz bir hafta olan 68 yaşındaki emekli öğretmen Abdullah Coşkun, trafikte çıkan basit bir tartışmanın kurbanı olmuştu.
Tutuklu sanık İlhan İhtiyaroğlu'nun yargılandığı davada, 112 Acil Çağrı Merkezi kayıtları ve otobüs kamerası görüntüleri olayın dehşetini gözler önüne serdi.
"İLHAN YAPMA, ADAM ÖLDÜ!"
Dava dosyasına giren şok edici deliller arasında yer alan 112 ses kayıtlarında, sanığın eşi olduğu belirtilen kadının "İlhan dur, İlhan yapma, İlhan adam öldü!" şeklinde feryat ettiği duyuluyor. Olay anında yoldan geçen bir otobüsün kamerasına yansıyan görüntülerde ise kazanın hemen ardından yaşanan arbede anbean kaydedildi. Sanık İhtiyaroğlu, kendisini savunurken profesyonel sporcu olduğu iddialarını reddetse de mütalaa ve tanık ifadeleri olayın vahametini destekliyor.
ÖĞRETMENİNİ SAVUNMAK ONA DÜŞTÜ
Duruşmanın en duygusal anı ise müşteki avukatlarından Melike Gürcüoğlu'nun sözleri oldu. Avukat Gürcüoğlu, hayatını kaybeden Abdullah Coşkun'un, 2012 yılında Ordu'da mezun ettiği son öğrencilerinden biri olduğunu açıkladı. Yıllar önce kendisine okuma yazma ve hayatı öğreten öğretmeninin hakkını şimdi mahkeme salonunda arayan Gürcüoğlu, sanığın duruşma boyunca pişmanlık göstermediğini ve en ağır cezayı alması gerektiğini vurguladı.
ADLİ TIP VE SAVUNMA ARASINDAKİ ÇELİŞKİ
Sanık avukatı, vefatın darp sonucu değil kalp rahatsızlığına bağlı olduğunu iddia etse de müşteki avukatı Çağdaş Tarık Taner bu savunmaya sert tepki gösterdi. Taner, otopsi raporlarının Abdullah öğretmenin kafasına en az 5 öldürücü darbe aldığını ve bu darbelerin ciddi kanamalara yol açtığını kanıtladığını belirtti. "Kendisinden 30 yaş büyük ve kendini savunamayacak birine karşı böylesine şiddetle saldırması bir cana sebep olmuştur." diyen Taner, emsal niteliğinde bir karar beklediklerini ifade etti. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Tüm Türkiye, kanseri yenip hayata tutunan ancak öfke kontrolü olmayan bir sürücü tarafından hayattan koparılan öğretmenin davasından çıkacak sonucu bekliyor.