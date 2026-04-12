SON DAKİKA: Emeli öğretmen Abdullah Coşkun katledilmişti! Şok detaylar ortaya çıktı: "Yapma öldü" çığlıklarına rağmen devam etmiş...

ADLİ TIP VE SAVUNMA ARASINDAKİ ÇELİŞKİ

Sanık avukatı, vefatın darp sonucu değil kalp rahatsızlığına bağlı olduğunu iddia etse de müşteki avukatı Çağdaş Tarık Taner bu savunmaya sert tepki gösterdi. Taner, otopsi raporlarının Abdullah öğretmenin kafasına en az 5 öldürücü darbe aldığını ve bu darbelerin ciddi kanamalara yol açtığını kanıtladığını belirtti. "Kendisinden 30 yaş büyük ve kendini savunamayacak birine karşı böylesine şiddetle saldırması bir cana sebep olmuştur." diyen Taner, emsal niteliğinde bir karar beklediklerini ifade etti. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Tüm Türkiye, kanseri yenip hayata tutunan ancak öfke kontrolü olmayan bir sürücü tarafından hayattan koparılan öğretmenin davasından çıkacak sonucu bekliyor.