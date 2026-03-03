Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | Eminönü'nde panik anları: Seyir halindeki tramvay raydan çıktı!
Giriş Tarihi: 3.03.2026 12:05 Son Güncelleme: 3.03.2026 12:09

SON DAKİKA | Eminönü'nde panik anları: Seyir halindeki tramvay raydan çıktı!

SON DAKİKA | Eminönü'nde T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda sefer yapan tramvay, raydan çıktı. Olay nedeniyle seferlerde aksama yaşandı. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Eminönü'nde T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay hattında Cevizlibağ istikametine seyir halinde olan tramvay, saat 09.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle raydan çıktı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Ekipler, raydan çıkan tramvayı yeniden hatta almak için çalışma başlattı. Yaşanan arıza nedeniyle tramvay seferlerinin Sirkeci, Bağcılar, Kabataş ve Karaköy istasyonları arasında kontrollü olarak sürdürüldüğü bildirildi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

