Haberler Yaşam Haberleri Son dakika! Emirhan'dan kahreden haber geldi: Babasına gitmek için evden ayrılmıştı...
Giriş Tarihi: 11.7.2022 16:32 Son Güncelleme: 11.7.2022 16:32

Son dakika! Emirhan'dan kahreden haber geldi: Babasına gitmek için evden ayrılmıştı...

Son dakika haberi... Ankara'nın Bala ilçesinde 6 gün önce kaybolan Emirhan Taşatan'ın (16) baraj göletinde cansız bedenine ulaşıldı.

DHA
Son dakika! Emirhan’dan kahreden haber geldi: Babasına gitmek için evden ayrılmıştı...

Son dakika haberi... Ankara'nın Çankaya ilçesinde restoran işleten babası Özkan Taşatan'a yaz tatilinde yardım eden 10'uncu sınıf öğrencisi Emirhan, geçen hafta annesi Kıymet Taşatan'ı görmek için Bala ilçesine bağlı Aydoğan Mahallesi'ne gitti.

Annesini gördükten sonra babasının yanına dönmek için 5 Temmuz sabahı evden ayrılarak otobüse binen Emirhan, 32 kilometre sonra Beynam Mahallesi'nde otobüsten indi.

Araçtan inerken otobüs kamerasına yansıyan Emirhan'dan daha sonra haber alınamadı. Ailenin ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmaları kapsamında, Emirhan'ın araçtan indiği bölgeden 5 kilometre uzaktaki Tohumlu Mahallesi baraj göletinde bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Ankara Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen cenazenin Emirhan Taşatan'a ait olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Emirhan'ın cenazesi yarın öğle namazı sonrası Aydoğan Mahallesi'nde toprağa verilecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika! Emirhan'dan kahreden haber geldi: Babasına gitmek için evden ayrılmıştı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA