SON DAKİKA… Erdal Timurtaş adli emanetten 150 milyonluk ziynet çalmıştı! Adliye soygununda çarpıcı görüntü: 2 gizemli araç…

SON DAKİKA… Şoke eden olayın adresi İstanbul Büyükçekmece Adliyesi'ydi. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı emanet bürosunda görevli hizmetli memur Erdal Timurtaş, kurduğu planla tüm Türkiye'yi şoke etti.
Öyle ki Timurtaş, adli emanetteki 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşü çalıp izini kaybettirdi. Başlatılan soruşturmada Timurtaş'ın eşi ve çocuklarıyla 19 Kasım 2025'te saat 08.22'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İngiltere'ye uçtuğu belirlendi Soruşturma kapsamında toplamda 16şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Timurtaş ile ailesi hakkında kırmızı bülten kararı verildi.
İŞTE ÇALDIĞI ZİYNET EŞYALARI
Adli emanette yapılan ayrıntılı sayımda, 9 bin 906 gram altın, 49 Reşat altın, 438 kolye, 66 gram küpe, 5 kilo altın külçe, 7 arma altın, 167 tam altın, 606 bilezik, 1 kilo 477 gram bilezik, 376 yarım altın, 1.328 çeyrek altın, 40 Cumhuriyet altını, 2 bin 701 gram takı, 487 Ata altın ve 6 gremse altın olmak üzere toplam 25 kilo altın ile 50 kilo gümüşün çalındığı tespit edildi. Çalınan altın ve gümüşün değerinin yaklaşık 147 milyon TL olduğu belirlendi.
ADLİYEDEN ÇIKIŞ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Soruşturma kapsamında Erdal Timurtaş'ın altın ve gümüşleri adliyeden çıkardığına ilişkin görüntüler şaşkına çevirdi. Öyle ki Timurtaş'ın altın ve gümüşleri adli emanet odasından bir market arabasına koyması ardından arabasına taşıması dikkat çekti.
ADLİYE YAKININDAKİ KAFEDE SOYGUN PLANI YAPMIŞLAR
AHaber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, adliye soygunuyla ilgili son bilgileri verdi. Mercan şunları söyledi:
Soygunun ilk günlerinde biz olayı Erdal Timurtaş'ın yaptığını biliyorduk ancak etkin pişmanlıktan faydalanan itirafçı bir ilişinin verdiği ifade ile soruşturmanın seyri değişti.
Erdal Timurtaş sabaha saatlerinde altınları alışveriş arabasına koyuyor 10 metre kadar ilerde araç kiralama şirketinden kiralanan iki araca teslim ediyor ardından adliyeye geri dönüyor. Geçtiğimiz günlerde 50 farklı adrese operasyon düzenlendi ve 8 kişi daha tutuklandı. Erdal Timurtaş'ın bunu artık tek başına değil organize şekilde planlandığını görüyoruz. Bu kişiler Timurtaş'ın arkadaşları. Bir kafede oturup bunun planlamasını yaptığını öğrendik. 13 Kasım'da yaşanmıştı soygun, 6 gün sonra Timurtaş kaçmıştı.
Adliye soygunundaki yeni görüntülere A Haber ulaştı! Silahlı nöbet, galeri, paravan sanık... | Video
TİMURTAŞ: TEHDİT EDİLDİM, KULLANILDIM
Rutin denetim 13 Ocak'ta yapılsaydı olay Erdal Timurtaş'ın üzerine kalacaktı. Burada Timurtaş'ın yakın çevresine gönderdiği mesajda "Ben herhangi bir şey yapmadım altınları dışarı çıkardım beni kullandılar, tehdit ettiler. Para bile almadım ilerleyen zamanlarda Türkiye'ye gelerek etkin pişmanlıktan yararlanırım" dediği ortaya çıktı.
Bu kişiler altın ve gümüşü eriterek parayı aklamaya çalışmışlar. 8-10 kişilik bir grubun olduğunun altını çizelim. Şüphelilerin başında olduğu iddia edilen kişi yakın çevresine parayı dağıtıyor ve galeriye yeni araçlar alınarak para aklanıyor. 8-9 araç alınıyor bu şekilde. Teknik ve fiziki takip ile eş zamanlı operasyonlarda bu araçlara el konuşuyor.