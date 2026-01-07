SON DAKİKA… Erdal Timurtaş adli emanetten 150 milyonluk ziynet çalmıştı! Adliye soygununda çarpıcı görüntü: 2 gizemli araç…

TİMURTAŞ: TEHDİT EDİLDİM, KULLANILDIM

Rutin denetim 13 Ocak'ta yapılsaydı olay Erdal Timurtaş'ın üzerine kalacaktı. Burada Timurtaş'ın yakın çevresine gönderdiği mesajda "Ben herhangi bir şey yapmadım altınları dışarı çıkardım beni kullandılar, tehdit ettiler. Para bile almadım ilerleyen zamanlarda Türkiye'ye gelerek etkin pişmanlıktan yararlanırım" dediği ortaya çıktı.

Bu kişiler altın ve gümüşü eriterek parayı aklamaya çalışmışlar. 8-10 kişilik bir grubun olduğunun altını çizelim. Şüphelilerin başında olduğu iddia edilen kişi yakın çevresine parayı dağıtıyor ve galeriye yeni araçlar alınarak para aklanıyor. 8-9 araç alınıyor bu şekilde. Teknik ve fiziki takip ile eş zamanlı operasyonlarda bu araçlara el konuşuyor.