Son dakika... Erzincan'da deprem oldu. Sarsıntının şiddeti çevre illerden de hissedildi. Yaşanan sarsıntı sonrası son depremler listesi inceleniyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.41'de meydana gelen sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak belirlendi.