Haberler Yaşam Haberleri Son Dakika: Erzincan deprem ile sarsıldı! (1 Ekim AFAD - Kandilli son depremler listesi)
Giriş Tarihi: 1.10.2022 08:57 Son Güncelleme: 1.10.2022 09:03

Son Dakika: Erzincan deprem ile sarsıldı! (1 Ekim AFAD - Kandilli son depremler listesi)

Gelen son dakika haberine göre; Erzincan'ın Tercan ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerden de hissedilirken depreme ilişkin veriler AFAD son depremler listesiyle duyuruldu. İşte Erzincan depremine dair detaylar.

Son Dakika: Erzincan deprem ile sarsıldı! 1 Ekim AFAD - Kandilli son depremler listesi

Son dakika... Erzincan'da deprem oldu. Sarsıntının şiddeti çevre illerden de hissedildi. Yaşanan sarsıntı sonrası son depremler listesi inceleniyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.41'de meydana gelen sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak belirlendi.

ERZİNCAN GÜNE DEPREMLE UYANDI!

AFAD sarsıntının şiddetini 4.2 olarak duyurdu.

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ ŞİDDETİNDE?

Yurt ve dünyada meydana gelen son dakika deprem olaylarına ilişkin verilere aşağıda yer alan linklere tıklayarak erişebilirsiniz.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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Son Dakika: Erzincan deprem ile sarsıldı! (1 Ekim AFAD - Kandilli son depremler listesi)
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