Son dakika... Erzincan'da deprem oldu. Sarsıntının şiddeti çevre illerden de hissedildi. Yaşanan sarsıntı sonrası son depremler listesi inceleniyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.41'de meydana gelen sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak belirlendi.
ERZİNCAN GÜNE DEPREMLE UYANDI!
AFAD sarsıntının şiddetini 4.2 olarak duyurdu.
Yurt ve dünyada meydana gelen son dakika deprem olaylarına ilişkin verilere aşağıda yer alan linklere tıklayarak erişebilirsiniz.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ
AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ