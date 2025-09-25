Son dakika: Erzurum’da deprem mi oldu? 25 Eylül 2025 AFAD ve Kandilli ile Erzurum deprem bilgisi!

25 Eylül 2025'te Erzurum'da kaydedilen depremle ilgili ayrıntılar merak konusu oldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı veriler, depremin büyüklüğü ve hangi bölgelerde hissedildiğini ortaya koyuyor. Erzurum'da yaşayanlar sarsıntının ardından son depremler listesini yakından takip ediyor. İşte, 25 Eylül 2025 AFAD ve Kandilli ile Erzurum deprem bilgisi!