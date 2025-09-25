Son dakika: Erzurum’da deprem mi oldu? 25 Eylül 2025 AFAD ve Kandilli ile Erzurum deprem bilgisi!

25 Eylül 2025'te Erzurum'da kaydedilen depremle ilgili ayrıntılar merak konusu oldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı veriler, depremin büyüklüğü ve hangi bölgelerde hissedildiğini ortaya koyuyor. Erzurum'da yaşayanlar sarsıntının ardından son depremler listesini yakından takip ediyor. İşte, 25 Eylül 2025 AFAD ve Kandilli ile Erzurum deprem bilgisi!
25 Eylül 2025 Perşembe günü saat 11.29'da Erzurum'un Aşkale ilçesinde 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli verilerine göre deprem yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilirken, sarsıntının koordinatları 39.93 kuzey enlemi ve 40.86 doğu boylamı olarak açıklandı.
AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremler listesi ile güncel sarsıntı bilgilerine ulaşılabiliyor. İşte deprem mi oldu sorusuna yanıt arayacağınız o sistem: