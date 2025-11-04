Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA... Erzurum'da Salih Aybaş Nermin Tirit'i sokak ortasında katletmişti: Kan donduran cinayetle ilgili çarpıcı detaylar!
Giriş Tarihi: 4.11.2025 09:46 Son Güncelleme: 4.11.2025 09:57

SON DAKİKA... Erzurum'da Salih Aybaş Nermin Tirit'i sokak ortasında katletmişti: Kan donduran cinayetle ilgili çarpıcı detaylar!

SON DAKİKA... Erzurum'da Salih Aybaş aynı kurumda çalıştığı ve takıntılı olduğu Nermin Tirit'i geçtiğimiz yıllarda bıçaklayarak yaraladı ve cezaevine girdi. 23 Ekim'de 11 günlük izinle cezaevinden çıkan Aybaş, Tirit'i evinin önünde vurdu, ardından intihar etti. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı açıklamada olayla ilgili detaylar dikkat çekti.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, "03.11.2025 tarihinde Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesinde meydana gelen Kasten Öldürme ve İntihar olayına ilişkin bazı haber siteleri ile basın yayın organlarında paylaşımlar bulunması nedeniyle kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bir basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Meydana gelen olayda S.A. isimli kişinin N.T. isimli kişiye silahla üç el ateş ederek ölümüne sebep olduğu ve kendisini göğüs kısmından vurmak suretiyle intihar ettiğinin bildirilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturmaya başlanılmış, olay yeri inceleme işlemleri yapılmış, olay yerini gören kamera kayıtları incelenmiş ve cesetler otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna sevk edilmiştir" denildi.

CEZAEVİNE GİRMESİNE 2 BUÇUK SAAT KALA...
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasında, soruşturma kapsamında yapılan ilk tespitlere göre olayda vefat eden S.A. ve N.T. arasında önceye dayalı husumet bulunduğu belirtildi.

Daha sonra şöyle devam edildi, "S.A.'nın N.T.'ye yönelik 20.01.2023 tarihli Kasten Öldürmeye Teşebbüs eyleminden dolayı Erzurum Açık Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü olarak bulunduğu, S.A.'nın 23.10.2025 tarihinde saat 10:00 da bulunduğu ceza infaz kurumundan 11 günlük yasal izinle ayrıldığı, S.A.'nın izne ayrıldığı bilgisinin ilgili ceza infaz kurumu tarafından Cumhuriyet Başsavcılığımız ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne, ayrıca kolluk birimleri tarafından 22.10.2025 tarihinde maktul N.T.'ye bildirildiği, N.T.'nin herhangi bir tebdir talebinin bulunmadığını kolluk birimlerine ilettiği, S.A.'nın 03.11.2025 tarihinde saat 10:00 da ceza infaz kurumuna teslim olması gerektiği ancak saat 07:30 sıralarında atılı suçu işlediği olay yeri incelemesi ve kamera görüntülerinden tespit edilmiştir"

TÜM DELİL VE BULGULAR İNCELENMEKTE
Maddi gerçeği ortaya çıkarabilmek için yürütülen soruşturmanın etkin bir şekilde, çok yönlü ve titizlikle yürütüldüğü vurgulanarak "Soruşturma kapsamında elde edilen tüm delil ve bulgular, büyük bir dikkat ve hassasiyetle değerlendirilmekte ve incelenmektedir" denildi.

