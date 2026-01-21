SON DAKİKA... Esat Yontunç hakkında yakalama kararı! Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme...

SON DAKİKA... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni gelişmeler yaşanıyor...
Soruşturma kapsamında dün sabah erken saatlerde güvenlik güçleri düğmeye bastı. Yürütülen operasyonda magazin dünyasından iş dünyasına kadar uzanan geniş çaplı soruşturmada, kamuoyunun yakından tanıdığı isimler hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Sosyal medya fenomeni Bilal Hancı ve Mehmet Üstündağ ile birlikte, Abdi İbrahim'in sahibi Nezih Barut'un oğlu İbrahim Barut ve Huzur Giyim'in sahibi Turgut Gençal'ın oğlu Abdullah Gençal gözaltına alınmıştı.
KAN VE SAÇ ÖRNEKLERİ ALINDI
Gözaltına alınan ve sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden uyuşturucu kullanıp kullanmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu'na götürülerek kan ve saç örneği alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Mehmet Üstündağ, Bilal Hancı, İbrahim Barut ve Abdullah Gençal İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerin burada savcılığa ifade vermeleri bekleniyor.
3 ŞÜPHELİ YURT DIŞINDA... ESAT YONTUNÇ HAKKINDA YAKALAMA KARARI!
Öte yandan soruşturma kapsamında 3 şüphelinin ise yurt dışında olduğu bilgisi paylaşılmıştı. O şüphelilerden birinin Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç olduğu açıklandı. Yurt dışında olduğu belirlenen Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkartıldı.