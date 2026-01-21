SON DAKİKA... Esat Yontunç hakkında yakalama kararı! Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme...

KAN VE SAÇ ÖRNEKLERİ ALINDI

Gözaltına alınan ve sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden uyuşturucu kullanıp kullanmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu'na götürülerek kan ve saç örneği alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Mehmet Üstündağ, Bilal Hancı, İbrahim Barut ve Abdullah Gençal İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerin burada savcılığa ifade vermeleri bekleniyor.