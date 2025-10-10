SON DAKİKA… Eser Karaca’yı çalıştığı hastanede pompalı tüfekle katletmişti: Cani kocanın cezası belli oldu!

ACILI BABA: DOĞRU BİR KARAR OLMUŞTUR

Duruşma sonrasında açıklamada bulunan baba Mustafa Karaca, "Verilen karar çok doğru bir karar olmuştur ve vicdanları rahatlatmıştır. Bundan sonraki kararları da emsal olarak belirler" diye konuştu.

Duruşma sonrasında bilgi veren avukat Mahmut El ise, "Eser Karaca için bugünkü yapılan duruşmada mahkeme sanığın müebbet hapsine karar verdi. Sanık hakkında herhangi bir iyi hal ve benzeri bir indirim olmadı. Adalet kısa sürede tecelli etmiştir. Biz kadın cinayetlerinde bu kararın emsal teşkil edeceğine inanıyoruz" dedi.