SON DAKİKA: Eşinden habersiz doğum kontrol hapı kullanan kadın kusurlu mu? Yargıtay’dan emsal karar bekleniyor!





ERKEK AĞIR, KADIN HAFİF KUSURLU



Konya 2. Aile Mahkemesi'nde görülen davada, erkek ağır kusurlu bulundu. Kadının da eve gelen misafire ilgisiz davrandığı, özel günlerde eşini yalnız bıraktığı, çocuk istemediği gerekçesiyle kusurlu olduğu tespit edildi. Çiftin boşanmasına karar veren mahkeme, İ.B.'nin karısına 360 bin TL maddi ve manevi tazminat ödemesine, 2 bin TL'lik nafakanın 4 bin TL'ye yükseltilerek karar kesinleşinceye kadar ödenmesine, kararın kesinleşme tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bir sefere mahsus toptan 100 bin TL yoksulluk nafakası ödemesine karar verdi.





SON SÖZÜ YARGITAY SÖYLEYECEK



İ.B., tazminat ödenmesi yönündeki kararı istinafa taşıdı. Dosyayı inceleyen Konya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin verdiği kararı onadı. İ.B. ise eşinin iddialarının soyut olduğunu, darp raporu olmadığını belirterek dosyayı Yargıtay'a taşıdı.