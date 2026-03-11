SON DAKİKA… Eski boksör Gürsoy K. arkadaşı Seyit Göçüm’ü tek yumrukla öldürdü: Dehşet anları kamerada!

ALDIĞI YUMRUKTAN SONRA FENALAŞIP HAYATINI KAYBETTİ

Gürsoy K., 13 Ocak 2026'da Mona Behmeni'nin başında durduğu Göçüm'e ait iş yerine giderek yeniden para istedi. Seyit Göçüm'ün eşi Behmeni, Gürsoy K. 'Biz sana 2 lüks araç verdik, defalarca kez hem elden hem bankadan ödeme yaptık. Bu borç niye bitmiyor. Güzellik merkezimi de sana vereyim artık bu konuyu kapat' dedi. Bunun üzerine Gürsoy K., Behmeni'ye eşinin gelip bu işi bitirmesini söyledi.

Bunun üzerine bir sonraki gün Gürsoy K. ve Seyit Göçüm, iş yerinin yanındaki bir kafede buluştu. Bir süre oturan ikili daha sonra kalktı. Caddede yürüdükleri sırada Gürsoy, Göçüm'e yumruk attı. Aldığı yumruk darbesiyle fenalaşan Göçüm'ü görenler, iş yerinde oturan eşi Mona Behmeni'ye haber verdi. Behmeni dışarı çıkınca Gürsoy K.', ona da saldırdı. Çift polise haber verdi. Polis ekipleri olay yerinde çalışma yaparken Seyit Göçüm bayıldı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. O anlar çevredeki iş yerlerinin kamerasına anbean yansıdı.