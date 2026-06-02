SON DAKİKA: Eski futfbolcu Ümit Karan tahliye oldu! Eski sevgilisi: ’Bana farklı zamanlarda uyuşturucu madde verdi’ demişti!

BERAATINI TALEP ETTİ

Cezaevinde iken kalp hastası olduğunu söyleyen Karan, "Psikolojik olarak kötü günler geçirdim. Bu sonraki hayatımda daha dikkatli olacağım." diyerek beraatını talep etti. Tanık olarak dinlenen dosyanın önemli ismi Şule Naz Öztürk ses ve görüntü bilişim sistemi ile bağlandı. Ümit Karan'dan uyuşturucu satın almadıığını ifade eden Öztürk, "Yanındaki el çantasında getiriyordu. İkram ettiğinde aldım. 2 kere ikram etti. 8-9 ay önceydi. En son Ümit'in tanıştırdığı arkadaşı ve arkadaşım ile birlikteyken içmiştik. Testimde çıkan madde oydu. Ümit Karan'ın benim orada olduğumu bilip bilmediğini bilmiyorum." şeklinde konuştu.

İTFİRA İDDİALARINI YALANLADI

Duruşma savcısı tanığa, Karan ile arkadaşlık seviyesi soruldu. Öztürk, "Normal bir arkadaşlık diyebilirim. Kız arkadaşı damgası vuruyor. Birini sevmek, değer vermek o kadar kolay olmuyor." cevabını verdi. Savcı, en son Karan ile ne zaman uyuşturucu madde kullandığını sorduğunda ise bilmediğini söyledi. Daha önce ifadesinde süre verdiği için çelişki soruldu. İftira yönelik sorulara ise "Ben bu kadar kötü kalpli bir insan değilim." dedi.

"TEHDİT İÇERİKLİ MESAJLAR GÖNDERDİ"

Diğer bir tanık Ümit Karan ile selfie paylaştığını ardından tanık Şule Naz Öztürk'ün kendisine sosyal medya üzerinden mesaj attığını söyleyen tanık, " Tehdit içerikli mesajlar gönderdi. Sebebini sorduğumda Ümit bana eski sevgilisi olduğunu her yerden engellediğini söyledi. Uyuşturucu madde sattığını veya temin ettiğini duymadım." dedi. Tanık T.Ö., Karan'ı 25 senedir tanıdığını, hiç uyuşturucu içerken görmediğimi belirterek, "Takıntılı bir sevgilisi olduğunu biliyorum. Ümit ve arkadaşlarını yakacağım dediğini duydum." dedi. Son tanık G. "Ben de aynı konudan yargılandım. Geçtiğimiz ay tahliye oldum. Şule Naz önce benden aldığını söyledi. Sonra almış olabilirim dedi en sonunda ise almadım dedi. 6 ay boyunca Ümit ile görüşmek istediğini söyledi." dedi.