SON DAKİKA: Eski futfbolcu Ümit Karan tahliye oldu! Eski sevgilisi: ’Bana farklı zamanlarda uyuşturucu madde verdi’ demişti!

İstanbul merkezli yürütülen geniş çaplı uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında adı geçen eski futbolcu Ümit Karan, 16 Ocak 2026 tarihinde İstanbul nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Adli Tıp Kurumu (ATK) incelemelerinde Ümit Karan'ın kan ve idrar testlerinde kokain maddesi tespit edilmişti.
ÜMİT KARAN'IN HAPSİ İSTENDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, soruşturmanın seyrini değiştiren en önemli delillerden birinin Ümit Karan'ın eski sevgilisi Şule Naz Öztürk'ün ifadeleri olduğu belirlendi. Öztürk, Karan'ın kendisine "Bana farklı zamanlarda uyuşturucu madde verdi." demişti.
Karan'ın, zincirleme şekilde "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12,5 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılması talep edilmişti.
İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI
Tutuklu sanık Ümit Karan bugün İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Bulunduğu cezaevinden getirilen Karan, aylık gelirinin 700 bin lira olduğunu belirterek savunmasına başladı. Karan, suçlamaları kabul etmediğini belirterek "Burada olmamın tek sebebi eski sevgilim olan Şule Naz Öztürk'ün beyanlarıdır. Ayrıldıktan sonra sürekli yakın çevremi kullanarak ulaşmaya çalıştı. Kendisini her yerden engelledim en son benden intikam almak için öyle bir iftira attı. Kendisiyle tanıştırdığım başka arkadaşlarıma da iftira attı. Uyuşturucu madde testi pozitif çıkmış, benimle 7 ay önce görüştüğünü söylemiş. Eğer öyle olsa testi pozitif çıkmazdı." dedi.
BERAATINI TALEP ETTİ
Cezaevinde iken kalp hastası olduğunu söyleyen Karan, "Psikolojik olarak kötü günler geçirdim. Bu sonraki hayatımda daha dikkatli olacağım." diyerek beraatını talep etti. Tanık olarak dinlenen dosyanın önemli ismi Şule Naz Öztürk ses ve görüntü bilişim sistemi ile bağlandı. Ümit Karan'dan uyuşturucu satın almadıığını ifade eden Öztürk, "Yanındaki el çantasında getiriyordu. İkram ettiğinde aldım. 2 kere ikram etti. 8-9 ay önceydi. En son Ümit'in tanıştırdığı arkadaşı ve arkadaşım ile birlikteyken içmiştik. Testimde çıkan madde oydu. Ümit Karan'ın benim orada olduğumu bilip bilmediğini bilmiyorum." şeklinde konuştu.
İTFİRA İDDİALARINI YALANLADI
Duruşma savcısı tanığa, Karan ile arkadaşlık seviyesi soruldu. Öztürk, "Normal bir arkadaşlık diyebilirim. Kız arkadaşı damgası vuruyor. Birini sevmek, değer vermek o kadar kolay olmuyor." cevabını verdi. Savcı, en son Karan ile ne zaman uyuşturucu madde kullandığını sorduğunda ise bilmediğini söyledi. Daha önce ifadesinde süre verdiği için çelişki soruldu. İftira yönelik sorulara ise "Ben bu kadar kötü kalpli bir insan değilim." dedi.
"TEHDİT İÇERİKLİ MESAJLAR GÖNDERDİ"
Diğer bir tanık Ümit Karan ile selfie paylaştığını ardından tanık Şule Naz Öztürk'ün kendisine sosyal medya üzerinden mesaj attığını söyleyen tanık, " Tehdit içerikli mesajlar gönderdi. Sebebini sorduğumda Ümit bana eski sevgilisi olduğunu her yerden engellediğini söyledi. Uyuşturucu madde sattığını veya temin ettiğini duymadım." dedi. Tanık T.Ö., Karan'ı 25 senedir tanıdığını, hiç uyuşturucu içerken görmediğimi belirterek, "Takıntılı bir sevgilisi olduğunu biliyorum. Ümit ve arkadaşlarını yakacağım dediğini duydum." dedi. Son tanık G. "Ben de aynı konudan yargılandım. Geçtiğimiz ay tahliye oldum. Şule Naz önce benden aldığını söyledi. Sonra almış olabilirim dedi en sonunda ise almadım dedi. 6 ay boyunca Ümit ile görüşmek istediğini söyledi." dedi.