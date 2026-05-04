SON DAKİKA| Esra Erol’da gündem olan Batuhan Yener’in şüpheli ölümünde şoke eden gelişme! Türkan Koç hakim karşısına çıktı

Esra Erol'da programında kamuoyunun yakından takip ettiği Batuhan Yener'in şüpheli ölümü tüm izleyicileri ekrana kilitledi. Olayla ilgili tartışmalar sürerken, Türkan Koç ile Batuhan Yener'in geçen yıl Bayrampaşa'da Yener'in çalıştığı kafede tartışma yaşadıkları, tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası birbirlerinden şikayetçi oldukları ortaya çıktı.
"PSİKOLOJİK OLARAK İYİ DEĞİLİM"
İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya müşteki sıfatıyla katılan Koç savunmasında, "Olay tarihinde biz Batuhan Yener ile evliydik, ben babamın evinde kalıyordum, borcum vardı ve bu borcum ile ilgili Batuhan ile görüşmek için dayısının kafesine gittim. Ben gittiğimde Batuhan kafedeydi, kendisi ile konuşurken bir anda sinirlendi ve bana tokat attı, ben de ona tokat attım.
"EŞİM BOŞANDIKTAN BİR HAFTA SONRA..."
Sonra mutfağa gidip bıçak aldı, üzerime saldırmaya çalıştı, ben de o anda kendimi savunmak istedim, ben şikayetçi değilim, biz normalde de şikayetlerimizi geri çekecektik. Eşim boşandıktan bir hafta sonra intihar etti, o yüzden şu anda psikolojik olarak iyi değilim" dedi.