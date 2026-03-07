Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: Etiler’de dehşet gecesi! Ünlü gece kulübü kundaklandı, sahibi Yusuf Durmuş kapısının önünde infaz edildi: "Yeni nesil çete" detayı...
SON DAKİKA: Etiler'de dehşet gecesi! Ünlü gece kulübü kundaklandı, sahibi Yusuf Durmuş kapısının önünde infaz edildi: "Yeni nesil çete" detayı...

İstanbul’un en gözde semtlerinden Etiler’de önce alevler yükseldi, sadece birkaç saat sonra ise kan donduran bir suikast haberi geldi. Ünlü bir gece kulübünün kundaklanmasının ardından iş yeri sahibi Yusuf Durmuş, evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Olay yerindeki sırlar perdesi aralanırken, polisin işaret ettiği o detay tüyleri diken diken etti.

Beşiktaş Etiler'de eğlence dünyasının kalbinde yer alan bir gece kulübü, 4 Mart Çarşamba günü film sahnelerini aratmayan bir saldırının hedefi oldu. Kimliği belirsiz iki şahıs, yanlarında getirdikleri yanıcı madde dolu şişeleri ateşleyerek kulübün girişine fırlattı

ÖNCE ALEVLER YÜKSELDİ: GECE KULÜBÜNE MOLOTOFLU SALDIRI

Bir anda parlayan alevler binanın girişini sararken, çevredeki vatandaşlar gördükleri manzara karşısında büyük korku yaşadı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alsa da mekanın girişinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

BİRKAÇ SAAT SONRA GELEN İNFAZ: ARACINA BİNDİĞİ ANDA KURŞUN YAĞDI

Kundaklama olayının şoku henüz atlatılmamışken, acı haber Üsküdar Çengelköy'den geldi. Saldırıya uğrayan gece kulübünün sahibi 53 yaşındaki Yusuf Durmuş, sabah saatlerinde evinden çıkıp aracına bindiği sırada pusuya düşürüldü. Maskeli ve siyah kapüşonlu bir saldırgan, Durmuş'un şoför koltuğuna oturmasını bekledi ve ardından camdan içeriye ardı ardına ateş açtı. 3-4 el kurşun sıkan saldırgan yaya olarak kayıplara karışırken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Durmuş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

"YENİ NESİL ÇETE" İZLERİ: POLİS GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATTI

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, üst üste gelen bu iki olay arasındaki bağı çözmek için düğmeye bastı. Yapılan ilk incelemelerde ve elde edilen istihbarat bilgilerinde, saldırıların arkasında son dönemde adını sıkça duyuran "yeni nesil çetelerden" birinin olduğu ihtimali üzerinde duruluyor.

İKİ OLAY ARASINDAKİ BAĞ ARAŞTIRILIYOR

Yetkililer, gece kulübünün yakılması ile sahibinin suikasta kurban gitmesi arasındaki zamanlamanın tesadüf olamayacağı görüşünde birleşti. Kaçan failin yakalanması için bölgedeki güvenlik kameraları didik didik edilirken, olayın bir hesaplaşma mı yoksa haraç çetesinin gözdağı mı olduğu yürütülen derinlemesine soruşturma neticesinde ortaya çıkacak.

