SON DAKİKA: Etiler’de dehşet gecesi! Ünlü gece kulübü kundaklandı, sahibi Yusuf Durmuş kapısının önünde infaz edildi: "Yeni nesil çete" detayı...

BİRKAÇ SAAT SONRA GELEN İNFAZ: ARACINA BİNDİĞİ ANDA KURŞUN YAĞDI

Kundaklama olayının şoku henüz atlatılmamışken, acı haber Üsküdar Çengelköy'den geldi. Saldırıya uğrayan gece kulübünün sahibi 53 yaşındaki Yusuf Durmuş, sabah saatlerinde evinden çıkıp aracına bindiği sırada pusuya düşürüldü. Maskeli ve siyah kapüşonlu bir saldırgan, Durmuş'un şoför koltuğuna oturmasını bekledi ve ardından camdan içeriye ardı ardına ateş açtı. 3-4 el kurşun sıkan saldırgan yaya olarak kayıplara karışırken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Durmuş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.