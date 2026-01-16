Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | Eyüpspor dahil 9 şirkete kayyum atandı
Son dakika haberleri... Eyüpspor dahil 9 şirkete kayyum atandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bahis soruşturması kapsamında Eyüpspor birlikte 8 şirkete kayyum atandı.

Şirket isimleri ise şu şekilde:
1-) Eyüpspor
2-) Metal Filo Hizmetleri Otomotiv AŞ
3-) Metal Auto Motorlu Araçlar AŞ
4-) Bi Poliçe Sigorta Acenteliği LTD
5-) BM Grup Ticaret Gıda Otomotiv İnşaat LTD
6-) Easy Drive Filo AŞ
7-) Metal Oto Ticaret AŞ
8-) Metal Mimarlık AŞ
9-) Metal Havacılık AŞ.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamda Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, "müsabaka sonucunu etkileme" suçlamasıyla 10 Kasım günü tutuklanmıştı.

