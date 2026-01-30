Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | Eyüpsultan’daki torun vahşetinde korkunç detaylar: Bastonla katletmişti! Kafa derisi yüzülmüş halde…
Giriş Tarihi: 30.01.2026 15:07 Son Güncelleme: 30.01.2026 15:22

SON DAKİKA | Eyüpsultan’daki torun vahşetinde korkunç detaylar: Bastonla katletmişti! Kafa derisi yüzülmüş halde…

SON DAKİKA | İstanbul Eyüpsultan’da 93 yaşındaki Fatma Demircan'ın ortadan kaybolması ile ilgili gözaltına alınan 5 kişiden biri olan torunu Volkan G. tutuklandı. Yaşlı kadının cesedi “Hava alsın diye çıkardım bastonla bana vurdu bende ona vurdum” diyen torunun gösterdiği yerde kazı çalışmasıyla aranıyor. Volkan G.'nin cinayeti Demircan'dan gelecek miras için işlediği öne sürüldü.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK Yaşam
SON DAKİKA | Eyüpsultan’daki torun vahşetinde korkunç detaylar: Bastonla katletmişti! Kafa derisi yüzülmüş halde…
  • ABONE OL

Kan dondurann olay, 21 Ocak günü Eyüpsultan'da meydana geldi. Annesi Fatma Demircan'dan bir süredir haber alamayan Gülay G. polis ekiplerine ihbarda bulundu. İddiaya göre, Fatma Demircan, torunlarından biri olan Volkan G.,(47) ile bir süredir birlikte yaşıyordu. Bunun üzerine polis ve jandarma ekipleri ortak çalışma başlattı. Diğer yandan annesinden haber alamayan Gülay G. ile oğlu Volkan G., kendi imkanlarıyla Fatma Demircan'ı Arnavutköy Balaban Köyü'nde aramaya başladı.

POLİSİN GELECEĞİNİ ANLAYINCA SAHTE İNTİHAR OYUNU

Arama çalışmalarının ardından tekrar ailenin evine giden ekipler, daha önceden de sabıkası bulunan Volkan G.'yi bilekleri kesilmiş halde buldu. Öte yandan Volkan G.'nin bıraktığı notta 'ben iyi bir adam olamadım, diğer tarafta kendimi affettireceğim, ben çok kötü bir insanım' yazdığı öğrenildi. Ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Volkan G., tedavisinin ardından polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Polis ekiplerine çelişkili ifade verdiği tespit edilen Volkan G.'nin kardeşi Birkan G., annesi Gülay G. ve Babası Veli G.'de gözaltına alındı. Başlatılan çalışmalar kapsamında Volkan G.'nin ailesine anneannesi için Kırklareli'nde bir huzur evi bulduğunu, 45 bin lira aylık ücreti ödemeleri gerektiğini söylediği öğrenildi. Bunun ardından anneannesini 'sana biraz hava aldıracağım' diyerek dışarı çıkmaya ikna eden Volkan G.'nın ifadesinde "Yolda bana bastonla vurdu. Ben ona vurmaması gerektiğini söyledim. Vurmaya devam edince bastonu tutup ona doğru ittim. Başına çarpınca bayıldı. O sırada otomobil seyir halindeydim. Aracı kullanmaya devam ettim. Bir süre sonra hareket etmeyince öldüğünü düşündüm. Çok panik yaptım. Uyuşturucunun etkisindeydim. Neler yaptığımı tam olarak hatırlamıyorum" dedi.

CESEDİN YERİNE KORKUNÇ DETAYLAR BULUNDU

Şüpheli Volkan G.'nin cesedi bıraktığını söylediği yerde aramalar yapıldı. Gerçekleştirilen aramalar kapsamında ceset çıkmadı. Şüphelinin gösterdiği yerlerin etrafında yapılan aramalarda Fatma Demircan'ın kanlı elbiseleri, iç çamaşırları, tokası ve derisiyle birlikte yüzülmüş saçlarının bulunduğu öğrenildi. Bölgede cesedin bulunmasıyla ilgili çalışmaların sürdüğü belirtildi.

MİRAS İÇİN ÖLDÜRDÜĞÜ ÖNE SÜRÜLDÜ

Şüpheli Volkan G.'nin uzun süredir işsiz olduğunu tespit eden polis ekipleri Alibeyköy'de bir evi bulunan anneannesi Fatma Demircan'ı mirası için öldürmüş olabileceği öne sürüldü. Şüphelinin ayrıldığı eşi Meltem Y.'ye mesajlar atarak 'Yakında çok param olacak. Merak etme' dediği belirtildi. Polis ayrıca şüphelinin olayın ardından kazma, kürek ve mezarlık çiçekleri aldığı görüntülere ulaşıldığını belirtti.

İTİRAF EDEN TORUN TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Volkan G., annesi Gülay G., babası Veli G., kardeşi Birkan G., ile ayrıldığı eşi Meltem Y. adliyeye sevk edildi. Volkan G. tutuklanırken diğer şüpheliler adli kontrol ile serbest bırakıldı. Yaşlı kadının cesedini arama çalışmaları sürüyor.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA | Eyüpsultan’daki torun vahşetinde korkunç detaylar: Bastonla katletmişti! Kafa derisi yüzülmüş halde…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz