SON DAKİKA | Eyüpsultan’daki torun vahşetinde korkunç detaylar: Bastonla katletmişti! Kafa derisi yüzülmüş halde…

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Polis ekiplerine çelişkili ifade verdiği tespit edilen Volkan G.'nin kardeşi Birkan G., annesi Gülay G. ve Babası Veli G.'de gözaltına alındı. Başlatılan çalışmalar kapsamında Volkan G.'nin ailesine anneannesi için Kırklareli'nde bir huzur evi bulduğunu, 45 bin lira aylık ücreti ödemeleri gerektiğini söylediği öğrenildi. Bunun ardından anneannesini 'sana biraz hava aldıracağım' diyerek dışarı çıkmaya ikna eden Volkan G.'nın ifadesinde "Yolda bana bastonla vurdu. Ben ona vurmaması gerektiğini söyledim. Vurmaya devam edince bastonu tutup ona doğru ittim. Başına çarpınca bayıldı. O sırada otomobil seyir halindeydim. Aracı kullanmaya devam ettim. Bir süre sonra hareket etmeyince öldüğünü düşündüm. Çok panik yaptım. Uyuşturucunun etkisindeydim. Neler yaptığımı tam olarak hatırlamıyorum" dedi.