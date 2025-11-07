SON DAKİKA... Fal, büyü ve muska... İstanbul merkezli 29 ilde eş zamanlı operasyonu: 6 milyon liralık vurgun yapmışlar!

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Sahtecilik ve Dolandırıcılık Soruşturma Bürosu tarafından internet ve sosyal medya platformları üzerinden fal, büyü ve muska gibi yöntemlerle vatandaşların dini duygularını istismar eden şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı.