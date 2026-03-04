SON DAKİKA… Fatih Acacı’yı 12 bıçak darbesi ile öldüren katile 12 yıl hapis! Acılı aile karara isyan etti: Bu ceza değil adeta ödül!

CEZA DEĞİL ADETA ÖDÜL VERİLDİ"

Müebbet hapis cezasının bile Fatih'i geri getirmeyeceğini söyleyen acılı abla Beyhan Acacı isyanını SABAH'a anlattı. Kararın kendileri açısından büyük bir hayal kırıklığı olduğunu belirterek, haksız tahrik indiriminin uygulanmasına itiraz etti. Acacı, "Karar bizim için tam anlamıyla bir şok oldu. Sanık suça sürüklenen çocuk olduğu için zaten 24 yıl ceza alacak, bunun infazı da yaklaşık 16 yıla karşılık gelecekti. Buna rağmen bir de haksız tahrik indirimi uygulandı. Kardeşim 12 bıçak darbesiyle öldürüldü, buna rağmen verilen ceza adalet duygumuzu karşılamadı. Bu mahkemede ceza değil, adeta ödül verildiğini düşünüyoruz.