SON DAKİKA: Fatih’teki aile katliamı: Böcek ailesini öldüren zehir, alman öğrencinin de kabusu çıktı!

Fatih'te Servet, Çiğdem, Kadir ve Masal Böcek'in zehirlenerek can verdiği 101 numaralı otel odası, 11 Kasım'da tahtakurusu için ilaçlanmıştı. Bu korkunç olayın ardından yürütülen soruşturmada, zehrin türüne dair en önemli ipucu odaya ilk giren temizlik görevlisinin ifadesinden geldi.
KÜL RENGİ ÖLÜM: TEMİZLİKÇİ İFADESİYLE OLAY YERİ RAPORU EŞLEŞTİ!
Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre temizlik görevlisi, ifadesinde odaya maske ve eldivenle girdiğini belirterek gördüklerini ayrıntılarıyla anlattı: Odanın içerisinde "şeffaf tülümsü poşet içerisinde kül renginde, kum gibi" bir madde vardı. Bu zehrin beyaz plastik tabaklara konularak yatağın her iki köşesi, kalorifer borularının geçtiği dolapların sol tarafı ve cam kenarı dahil, odanın toplam 11-12 farklı noktasına bırakıldığını söyledi. Bu detaylı ve tüyler ürpertici tarif, soruşturmanın seyrini değiştirecek bir noktada, geçen yılki bir başka trajik olayla birebir örtüşüyor.
ALMAN ÖĞRENCİ MARLENE PETERSEN'İ ÖLDÜREN ZEHİRLE AYNI YÖNTEM!
Geçen yıl 3 Kasım'da, Alman Erasmus öğrencisi Marlene Petersen, Kadıköy'deki evinin alt katında yapılan tahtakurusu ilaçlaması sonucu zehirlenerek hayatını kaybetmişti. Bu ölüme ilişkin soruşturma dosyasındaki olay yeri inceleme raporu, Fatih'teki dehşetin kilit tanığı olan temizlikçinin ifadesiyle tam bir paralellik gösteriyor. Kadıköy Olay Yeri Raporu'na göre; polis ekipleri, ilaçlama yapılan birinci katta "beyaz renkli plastik tabak içerisinde gri renkli, nevi belli olmayan toz maddeler" tespit etti. Bu maddelerin evin banyosunda ve iki ayrı odasında bulunduğu kayıt altına alındı.
İki farklı ilçede, farklı tarihlerde yaşanan bu iki trajik olay, 'beyaz tabakta sunulan gri/kum rengi toz' yöntemini kullanan aynı ölümcül zehri işaret ediyor. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda devam eden soruşturmadaki Adli Tıp raporu, Petersen'in ölüm nedenini alt kattaki bu ilaçlamaya bağlamıştı.
"MERDİVEN ALTI" FİRMANIN REKLAMLARINDA BİLE AYNI ZEHİR!
Hürriyet gazetesinin yaptığı tespitlere göre, Böcek Ailesi'nin kaldığı oteli ilaçlayan DSS isimli "merdiven altı" firmanın internet ortamındaki tanıtım ve müşteri paylaşımları da bu yöntemi doğruluyor. Müşteriler, firmaya "Kullandık, çok memnun kaldık" yorumlarıyla birlikte, beyaz tabak içinde kül rengi ve kuma benzeyen ilacın fotoğraflarını göndermiş. Bu durum, kullanılan ilacın kimyasal yapısıyla ilgili şüpheleri artırıyor ve firmanın bu zehri standart bir uygulama olarak kullandığını gösteriyor. Böcek Ailesi'nin ölümünün ardından, ilaçlama şirketi sahibi Zeki Kışı, şirket çalışanları Serkan Kışı ve Doğan Caferoğlu tutuklanmıştı.
SIR PERDESİ ARALANIYOR: HANGİ KİMYASAL KULLANILDI?
Her iki vakada da kullanılan ve "kum rengi" olarak tarif edilen bu zehrin, uzmanlar tarafından "fosfin gazı" gibi son derece tehlikeli tarım ilaçlarından türeyen veya yasa dışı yollarla elde edilen bir madde olma ihtimali üzerinde duruluyor.