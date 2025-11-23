SON DAKİKA: Fatih’teki aile katliamı: Böcek ailesini öldüren zehir, alman öğrencinin de kabusu çıktı!

"MERDİVEN ALTI" FİRMANIN REKLAMLARINDA BİLE AYNI ZEHİR!

Hürriyet gazetesinin yaptığı tespitlere göre, Böcek Ailesi'nin kaldığı oteli ilaçlayan DSS isimli "merdiven altı" firmanın internet ortamındaki tanıtım ve müşteri paylaşımları da bu yöntemi doğruluyor. Müşteriler, firmaya "Kullandık, çok memnun kaldık" yorumlarıyla birlikte, beyaz tabak içinde kül rengi ve kuma benzeyen ilacın fotoğraflarını göndermiş. Bu durum, kullanılan ilacın kimyasal yapısıyla ilgili şüpheleri artırıyor ve firmanın bu zehri standart bir uygulama olarak kullandığını gösteriyor. Böcek Ailesi'nin ölümünün ardından, ilaçlama şirketi sahibi Zeki Kışı, şirket çalışanları Serkan Kışı ve Doğan Caferoğlu tutuklanmıştı.