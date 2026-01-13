SON DAKİKA: Fenerbahçe tribün lideri Gümüştekin’e yapılan saldırının arkasından “intikam” çıktı! SABAH ulaştı: 'Ay çetesi' detayı

HALİL AY ÖLÜNCE ÇETENİN BAŞINA GEÇTİ

14 Ocak 2023 tarihinde ise çete lideri Halil Ay, Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin ile bir mekanda yemek yedikten sonra Haliç Köprüsü üzerinde silahlı saldırıya uğradı. Onlarca kurşunun hedefi olan Halil Ay bu saldırıdan kurtulmayı başardı. Araçta bulunan Cumali Aslan ise hayatını kaybetti. Ay çetesi, Halil Ay'a düzenlenen bu saldırıdan İbrahim Gümüştekin'i sorumlu tuttu. Bu saldırının hemen ardından Halil Ay Fransa'ya firar etti. Fakat kısa bir süre sonra Daltonlar Suç Örgütü tarafından Fransa'da yaşadığı evde silahlı saldırıya uğrayarak öldürüldü. Halil Ay'ın öldürülmesinin ardından örgütün başına yurtdışında firarda olan kuzeni Abdurrahman Ay geçti.