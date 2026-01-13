SON DAKİKA: Fenerbahçe tribün lideri Gümüştekin’e yapılan saldırının arkasından “intikam” çıktı! SABAH ulaştı: 'Ay çetesi' detayı

"Adıyamanlılar Grubu" olarak da bilinen 'Ay Grubu' çetesi, adını ilk kez Adana'da rakip Tutuş ailesiyle girdiği kanlı çatışmalarla duyurdu. Silahlı eylemlerle Adana ve Adıyaman'daki gücünü her geçen gün artıran çete, kısa sürede İstanbul'da da söz sahibi oldu. Liderliğini Halil Ay'ın yürüttüğü çetenin tahsilat işlerini kuzeni Muhammet Ay, silahlı eylemlerini ise Abdurrahman Ay yönetiyordu.
YENGESİ VE ANNESİNİ ÖLDÜRÜP FİRAR ETTİ
Grubun kanlı eylemlerinin sorumluluğunu üstlenen Abdurrahman Ay Adana'da 31 Ocak 2022 tarihinde, abisinin evinde yemek yedikleri sırada yengesi Hüda (39) ve onun annesi Naime Gün (70) ile tartışmaya başladı.
ABDURRAHMAN AY
İKİ ÇOCUĞUNUN GÖZÜ ÖNÜNDE KATLETTİ!
Yemek masasında başlayan tartışmanın ardından Abdurrahman Ay belinden çıkardığı tabancayla iki çocuğun gözleri önünde yengesi ile annesini başından vurdu. İki kadın olay yerinde hayatını kaybederken Ay, plakası sökülmüş motosikletine binip olay yerinden kaçtı ve bir daha yakalanamadı.
HALİL AY ÖLÜNCE ÇETENİN BAŞINA GEÇTİ
14 Ocak 2023 tarihinde ise çete lideri Halil Ay, Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin ile bir mekanda yemek yedikten sonra Haliç Köprüsü üzerinde silahlı saldırıya uğradı. Onlarca kurşunun hedefi olan Halil Ay bu saldırıdan kurtulmayı başardı. Araçta bulunan Cumali Aslan ise hayatını kaybetti. Ay çetesi, Halil Ay'a düzenlenen bu saldırıdan İbrahim Gümüştekin'i sorumlu tuttu. Bu saldırının hemen ardından Halil Ay Fransa'ya firar etti. Fakat kısa bir süre sonra Daltonlar Suç Örgütü tarafından Fransa'da yaşadığı evde silahlı saldırıya uğrayarak öldürüldü. Halil Ay'ın öldürülmesinin ardından örgütün başına yurtdışında firarda olan kuzeni Abdurrahman Ay geçti.
İNTİKAM YEMİNİ ETTİ
Halil Ay'a pusu kurduğu düşünülen İbrahim Gümüştekin, İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Barış Boyun Suç Örgütü davasında yargılandı. Yargılama sonunda beraat etti ve bunu da sosyal medya hesaplarından paylaştı. Ay grubu için bu paylaşım bardağı taşıran son damla oldu.
AĞIR YARALANDI
İddiaya göre 30 Aralık günü, Abdurrahman Ay'ın adamlarından Emrullah E. ve Efe Kadir K., Fenerbahçe Tribün Lideri İbrahim Gümüştekin'i, Üsküdar'da kaldığı otele girdiği sırada uzun namlulu silahlarla kurşun yağmuruna tuttu. Saldırıda Gümüştekin ve arkadaşı Tayfun Yararlı yaralandı.
İTİRAF ETTİLER
Soruşturma kapsamında kamera görüntülerinden yola çıkan polis, Emrulah E. (26), Efe Kadir K. (23) ve araç sürücüsü Tayfun D. (53) Esenyurt'ta saklandıkları evde yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerden biri etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini belirterek talimatı telefonla aldıklarını, tetikçilerin olay öncesi Abdurrahman Ay ile birkaç kez telefonla görüştüğünü, saldırıyı Fransa'da öldürülen Halil Ay'ın intikamını almak için gerçekleştirdiklerini iddia etti.