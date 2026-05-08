Giriş Tarihi: 8.05.2026 09:57

SON DAKİKA | Fenomen Mükremin Gezgin’e fuhuş iddianamesi!

SON DAKİKA | Uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklanan sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin’in “Fuhuşa aracılık etmek” ve “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlarından cezalandırılması talep edildi.

Deniz YUSUFOĞLU
SON DAKİKA | İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin 3 Şubat günü tutuklanmıştı.

HAPSİ İSTENDİ

Yürütülen soruşturma tamamlandı. Mükremin gezgin hakkında "Fuhuşa aracılık etmek" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından iddianame düzenlendi. İddianame değerlendirmek üzere İstanbul asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Tutuklu sanık Gezgin'in önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

